شرکت تعاونی توسعه و عمران ساری تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری ساری، احمد حسین زادگان با اشاره به مشکلات و تنگناهای شهرستان و نیاز مبرم بخش‌های مختلف به بودجه، اعتبار عمرانی و اقتصادی و جذب سرمایه‌های مالی بر تأسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران تأکید کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان ساری با اشاره به تجربه موفق سایر استان‌ها در این زمینه گفت: تسریع در رشد و توسعه ساری، انجام طرح‌های عمرانی و آبادانی شهرها و روستاهای شهرستان، ایجاد واداره واحدهای اقتصادی، تولیدی، توزیعی و خدماتی، خرید بهنگام سهام بنگاه‌های دولتی مستقر در شهرستان، سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه ایی به‌صورت شرکت مادر تخصصی و بهره‌برداری از فعالیت‌ها، زمین‌ها و املاک قابل‌واگذاری دولت در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی شهرستان از مهم‌ترین موضوعات فعالیت این تعاونی خواهد بود.

فرماندار مرکز استان افزود: این شرکت بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل می‌شود.

حسین زادگان گفت افزود: ازآنجایی‌که پیمودن مسیر توسعه در انحصار یک فرد، نهاد، حزب یا گروهی خاص نیست لذا شایسته است زمینه مشارکت همه گروه‌ها و آحاد مردم در توسعه شهرستان فراهم شود چون تأسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان ساری می‌تواند نقش اساسی در تحقق مشارکت عمومی در فرآیند توسعه شهرستان از یک‌سو و تحقق توسعه متوازن از سوی دیگر داشته باشد.

فرماندار ساری در خصوص و نحوه عضویت در شرکت تعاونی توسعه و عمران گفت: این تعاونی متشکل از اشخاص حقیقی بوده و بر اساس اساسنامه تشکیل آن، حداقل نیم درصد از اعضای آن می‌بایست متولد، ساکن یا شاغل در شهرستان باشند.

وی افزود: احراز شرایط عضویت درزمان تشکیل یا در حین فعالیت، حسب مورد با هیئت مؤسس یا هیئت‌مدیره است و هیچ‌گونه تبعیض یا محدودی برای عضویت واجدین شرایط وجود نخواهد داشت.

حسین زادگان در خصوص تأمین سرمایه شرکت تعاونی گفت: سهم هیئت مؤسس در سرمایه شرکت در زمان تأسیس و همچنین در طول فعالیت حداکثر ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده است که این مبلغ نباید کمتر از سه میلیارد ریال باشد.

وی افزود: مابقی سرمایه شرکت توسط اشخاص حقیقی عضو تأمین خواهد شد که سهام هر شخص حقیقی در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.