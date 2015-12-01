زائران اربعین ۱۷ میلیون دقیقه مکالمه کردند/ اختلالات در شبکه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرنقی زاد، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با وجود افزایش زائران کربلای معلی برای حضور در مراسم اربعین حسینی، وضعیت تماس های برقرار شده مطلوب گزارش شده است.

وی اظهار داشت: از ابتدای آذرماه، میزان مکالمات تبادل شده میان ایران و عراق، از حدود ۹۰۰ هزار دقیقه در روز به بیش از سه و نیم میلیون دقیقه در هشتم آذرماه رسیده است و در مجموع حدود ۱۷ میلیون دقیقه مکالمه، در این ۸ روز بین دو کشور برقرار شده است.

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات ادامه داد: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از زائران ایرانی از شماره های خود استفاده می کنند. به بیان دیگر، این تعداد از رومینگ استفاده کرده اند که طبیعتا تراکم زیادی بر شبکه اپراتورهای عراقی ایجاد شده است.

فرنقی زاد وضعیت برقراری ارتباطات زائران ایرانی در عراق را نسبت به سال گذشته بسیار بهتر ارزیابی و خاطرنشان کرد: برغم افزایش ۱۰ برابری ظرفیت تبادل ارتباطی دو کشور، باز هم به علت وجود ترافیک در برخی نقاط و مسیرهای پرتردد، ممکن است اختلالاتی در برقراری تماس در داخل خاک عراق وجود داشته باشد که این اختلالات ناشی از عدم وجود زیرساختهای کافی اپراتورهای عراقی است.