واكنش آمريكا به نشست فرداي شوراي حكام در وين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آدام ارلي جانشين سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا درباره نشست آژانس اظهار داشت: شوراي حكام آژانس درباره گزارش ماه فوريه محمد البرادعي مدير كل آژانس كه نگرانيهاي ما را تاييد مي كند، بحث و گفتگو خواهد كرد.



وي افزود: در اين نشست پيشرفت يا عدم پيشرفت ايران در برآورده كردن درخواستهاي آژانس بازنگري خواهد شد؛ پس از اين نشست اين مسئله (هسته اي ايران ) در شوراي امنيت مطرح خواهد شد .



آدام ارلي گفت: "نشست وين بيشتر از يك نشست تشريفاتي است و يك گفتگوي واقعي درباره يك مسئله جدي است وبازنگري اقدامات و كوتاهي ايران در پاسخ به گزارش ماه فوريه آژانس و سرآغازي براي بحث و گفتگوها در شوراي امنيت است".

كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا نيز روز گذشته در پاكستان تصريح كرد كه پس از گزارش شوراي حكام، تصور مي كنم كه شوراي امنيت مجبور خواهد شد يك بحث جدي درباره اقدامات بعدي انجام دهد .



وي همچنين افزود: نيازي براي شتاب در اعمال تحريم نيست .



بنابراين گزارش ، طبق اظهارات منابع ديپلماتيك درواشنگتن، كسي هنوزدرباره تحريمها صحبت نمي كند، اما شوراي امنيت ممكن است يك "اعلاميه رياستي "تصويب كند كه در آن به تهران توصيه هايي ارائه كند.



يك منبع ديپلماتيك كه خواست نامش فاش نشود،خاطر نشان كرد: چنين اعلاميه اي بر اساس اجماع تصويب خواهد شد و اجباري نيست و به عنوان يك علامت قوي از قدرتهاي جهان عليه برنامه هسته اي ايران تلقي خواهد شد.



يك مقام ارشد وزارت امور خارجه آمريكا نيز بيان داشت كه واشنگتن اعتقادي بر ضرورت قطعنامه ديگري درباره ايران در آژانس ندارد و شوراي امنيت بايد در هفته بعد به اين مسئله بپردازد .



منابع ديپلماتيك اروپايي در واشنگتن اظهار داشتند كه روسيه با برخورد شتابزده با مسئله هسته اي ايران مخالفت خواهد كرد .



اروپا و آمريكا همچنان در برنامه صلح آميز هسته اي ايران كه تاسيسات هسته اي خود را تحت نظارت مستمر بازرسان بين المللي قرار داده است، و حتي بر اساس گزارش اخير محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ انحرافي در اين برنامه ها و غير صلح آميز بودن آن وجود ندارد، ايجاد شك و ترديد مي كنند.

ايران تاكيد كرده است، انجام غني سازي در خاك خود را يك حق حاكميتي و راهبردي براي خود مي داند و هرگز بر سر حقوق خود سازش نخواهد كرد.