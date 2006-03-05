برگزاري مسابقات تكواندوي كرج با حضور بيش از90 تكواندوكار / مسابقات بوكس كرج با قهرماني كمالشهر پايان يافت

به گزارش خبرنگار" مهر" ازكرج؛ اين مسابقات با حضور بيش از90 تكواندوكار درسه رده سني نوجوان، جوانان وبزرگسالان در رده كمربندهاي قرمز ومشكي درخانه تكواندو كرج برگزارشد.

درپايان اين رقابتها در رده سني نوجوانان كمربند قرمز ميلاد حشمدار، محمد رزم جو، خشايار تالهي ودركمربند مشكي دان يك مهران خنجرخاني، محمد ايمني، صادق ارسلاني و دركمربند مشكي دان دو: محمد سعادتي، ميثم جهاني پور ومرتضي ايماني به عناوين برتر دست يافتند.

در رده سني جوانان دركمربند قرمزعليرضا برزگر، هاني دمرچيلو وسعيد عظيمي، دركمربند مشكي دان يك محمد ايماني، مرتضي عبدالمحمدي وحامد مداح پور و دركمربند مشكي دان دو روح الله عزيزي، رضا صدري ومجتبي عظيمي بيشترين امتياز را كسب كردند. رده سني بزرگسالان در كمربند هاي قرمز مهدي شيرازي، كمربند مشكي دان دو مجتبي بورقي، كمربند مشكي دان سه مهرداد مهدي نوئي، مهدي جماراني و احسان افراسيابي به مقامهاي برتر رسيدند.

در قسمت كيوكيا شكستن اجسام سخت در رده سني نوجوانان دركمربند هاي قرمز حسين روستايي، شهريارتالهي وخشايار تالهي، دركمربند مشكي دان يك مهران خنجرخاني، محموداميني و رضا رضايي عنوانهاي نخست را از آن خود كردند. در كمربند مشكي دان دو مرتضي ايماني، ميثم جهاني پور وياسرنوائي به ترتيب اول تا سوم شدند.

در رده سني جوانان در كمربند هاي قرمزسعيد عظيمي وعليرضا برزگر، دركمربند مشكي دان يك مهدي صفرلو و محمد ايماني ودركمربند مشكي دان دو حامد بهرامي نيا، روح الله عزيزي و رضا صدري رتبه ها برتر را بدست آوردند. در رده سني بزرگسالان دركمربند هاي قرمزمهدي شيرازي دركمربند مشكي دان يك محمد رحيني، مشكي دان دو مهرداد كدامي ومجتبي بورقي، مشكي دان سه كيوان رياضي ومهرداد مهدي لوئي اول تا سوم شدند. درقسمت ابداعي كيو كيا نيزحامد بهرامي نيا، محمد رحيمي ومهرداد كلاهي عنوانهاي ممتاز را ازآن خود كردند.

مسابقه هاي مشت زني كرج با قهرماني تيم كمالشهر پايان يافت

مسابقات قهرماني مشت زني باشگاههاي كرج كه با شركت يكصد مشت زن ازباشگاههاي كرج در باشگاه جوانان برگزارشده بود، با قهرماني تيم كمالشهر پايان يافت. دراين مسابقات 12 باشگاه بمدت دو روز دررده سني بزرگسالان به رقابت پرداختند.

درپايان تيم كمالشهر با 26 امتياز درصدر ايستاد، باشگاه هفت تير با 18 امتياز درمكان دوم قرارگرفت وتيم ماهدشت با 7 امتيازبعنوان سوم دست يافت. حدود 450 مشت زن در12 باشگاه خصوصي ودولتي شهرستان كرج فعاليت مي كنند.