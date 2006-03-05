كليات شمس تبريزي و مثنوي معنوي به بازار ادب و انديشه مي آيد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، در حال حاضر نسخه تك جلدي " كليات شمس تبريزي " در 1494 صفحه به همراه مقدمه اي از علي دشتي در 44 صفحه شامل مختصري مفيد اززندگي و احوال مولانا و تاثير پذيري اين عارف از شمس تبريزي ، با بهاي 75 هزار ريال در بازار كتاب موجود است .



نسخه دو جلدي كليات نيز بر اساس همان كتاب در دو مجلد با بهاي 85 هزار ريال تا پايان هفته توسط نشر آبنوس دراختيارعلاقه مندان قرار مي گيرد .

" مثنوي معنوي " در يك مجلد با تصحيح استاد بديع الزمان فروزانفر به همراه مقدمه اي در ده صفحه از قاسم فصيح اوايل سال 85 به بازار كتاب عرضه خواهد شد .



به تازگي " كليات سعدي شيرازي " نيز با تصحيح و مقدمه اي ده صفحه اي به قلم محمد علي فروغي در 938 از سوي همين ناشر عرضه شده است .