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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۵۷

/ با تصحيح بديع الزمان فروزانفر /

كليات شمس تبريزي و مثنوي معنوي به بازار ادب و انديشه مي آيد

كليات شمس تبريزي و مثنوي معنوي به بازار ادب و انديشه مي آيد

نسخه هاي دو جلدي " كليات شمس تبريزي " و يك جلدي " مثنوي معنوي " با تصحيح استاد بديع الزمان فروزانفر راهي بازار ادب و انديشه مي شود .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، در حال حاضر نسخه تك جلدي " كليات شمس تبريزي " در 1494 صفحه به همراه مقدمه اي از علي دشتي در 44 صفحه شامل مختصري مفيد اززندگي و احوال مولانا و تاثير پذيري اين عارف از شمس تبريزي ، با بهاي 75 هزار ريال در بازار كتاب موجود است .

نسخه دو جلدي كليات نيز بر اساس همان كتاب در دو مجلد با بهاي 85 هزار ريال تا پايان هفته توسط نشر آبنوس دراختيارعلاقه مندان قرار مي گيرد . 

" مثنوي معنوي " در يك مجلد با تصحيح استاد بديع الزمان فروزانفر به همراه مقدمه اي در ده صفحه از قاسم فصيح اوايل سال 85 به بازار كتاب عرضه خواهد شد . 

به تازگي " كليات سعدي شيرازي " نيز با تصحيح و مقدمه اي ده صفحه اي به قلم محمد علي فروغي در 938 از سوي همين ناشر عرضه شده است .

کد مطلب 298833

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