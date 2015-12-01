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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۵۸

مدیر عامل تیم والیبال متین صالحین در گفت‌وگو با مهر:

تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون والیبال غلط است/اعتراض خواهیم کرد

تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون والیبال غلط است/اعتراض خواهیم کرد

ورامین - مدیر عامل تیم والیبال متین صالحین ورامین با اشاره به تصمیم غلط کمیته انضباطی فدراسیون والیبال پیرامون پرونده شکایت از تیم ثامن الحجج خراسان، گفت: به رأی صادره اعتراض خواهیم کرد.

مجید بذرافشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتراض تیم متین صالحین ورامین، آن است که تیم ثامن الحجج خراسان در دیدار با نماینده ما در یک ست، سه بازیکن خارجی را استفاده کرده، در حالی که باید از دو بازیکن بهره می برده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین افزود: به هر ترتیب تیم ثامن الحجج خراسان تخلف آیین نامه ای انجام داده است و باید بر اساس این تخلف، نتیجه بازی سه بر صفر شود.

وی ادامه داد: صدور رأی کمیته انضباطی فدراسیون، یک خلاف مجدد است و در رأی اعلام شده، تخلف در تعویض از سوی نماینده خراسان مورد تأکید قرار گرفته، در حالی که این موضوع در اعتراض ما نمی گنجد.

بذرافشان اضافه کرد: به عقیده مسئولان باشگاه متین صالحین ورامین، تصمیم کمیته انضباطی غلط و نادرست است و لایحه ای را تنظیم و آن را به تجدید نظر نخواهیم داد.

وی در خاتمه عنوان کرد: قطعا موضوع تخلف تیم ثامن الحجج از طریق مجاری قانونی پیگیری می شود و این موضوع که حق مردم والیبال دوست ورامین است، دنبال خواهد شد.

کد مطلب 2988344

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