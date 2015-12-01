داشتن روحیه بسیجی راه نجات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد جعفری صبح سهشنبه در نشست با خبرنگاران، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن اربعین امام حسین (ع) گفت: شرایط کنونی کشور بسیار متفاوت بوده و بحث نفوذ فرهنگی و نفوذ سیاسی از سوی دشمن در کشور مطرح است.
سرهنگ جعفری افزود: دشمن هدف گزاری خویش را بر دولتمردان و تصمیم سازان کشور متمرکز کرده است و چنانچه دولتمردان یک کشور تحت تأثیر حیلههای دشمن قرار بگیرند، استکبار بدون صرف هزینه، به هدف خود رسیده است و به همین دلیل آگاهی و بصیرت دولتمردان بایستی از همیشه بیشتر بوده تا برنامههای استکبار بر اساس میل و ارادهٔ آنان پیش نرود.
وی در خصوص نفوذ فرهنگی نیز اظهار داشت: در این بخش استکبار جهانی به دنبال از بین بردن عقاید، باورها و هویت مردم بهویژه جوانان و نوجوان کشور ماست زیرا اگر باورهای و اعتقادات یک کشور دچار تزلزل شود نفوذ به آن بسیار راحت میشود.
جعفری اضافه کرد: استکبار جهانی با راهاندازی انواع شبکههای ماهوارهای و مجازی غیراخلاقی و علم کردن گروهکی بنام داعش میخواهد بهانه حضور در منطقه را داشته باشد.
فرمانده سپاه رامسر با اشاره به نشان دادن چهرهای خشن از دین مبین اسلام توسط گروههای تکفیری، تصریح کرد: آمریکا با استفاده از این ابزار با جدیت به دنبال اهداف خود در منطقه بوده و تنها راه نجات کشور داشتن روحیه بسیجی است.
وی در بخش دیگر سخنان خود به حضور بسیج در تمامی عرصههای کشور پرداخت و گفت: حضور فعال در شبکه روشنگری بسیج، حضور در عرصه اقتصاد مقاومتی، اردوهای جهادی و حفظ و اعتلای فرهنگ ایثار و مقاومت انتقال فرنگ دفاع مقدس به قشر جوان و نوجوان جهت تقویت خودباوری آنان و بالا بردن، محرومیتزدایی از مناطق روستایی، خدمات درمانی و مرمت مدارس بخشی از فعالیتهای بسیج در جامعه است.
این مسئول ادامه داد: در شهرستان رامسر نیز باروحیه جهادی بسیج این شهرستان اقدامات بسیار خوبی انجام شد که از این میان میتوان به ساخت سالنهای تربیتی، ورزشی، همایش میقات صالحین با حضور سترده مردم در مصلا رامسر، افتتاح مراکز تولیدی و بستهبندی در راستای اجرای سیست اقتصاد مقاومتی، افتتاح چندین پایگاه مقاومت در محلات نام برد.
جعفری افزود: برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی در روز پنجم آذرماه، تقدیر از بسیجیان نمونه و سرگروههای نمونه اردوهای جهادی، برگزاری یادواره شهدا بانام آبروی محله برای نخستین بار، ویزیت رایگان و اعزام تیم پزشکی به مناطق محروم و افتتاح حوزه مقاومت شهیدان علیزاده .. از دیگر اقداماتی بود که در هفته بسیج انجام شد.
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