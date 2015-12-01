ولی اله منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره مندی شش هزار و ۸۱۸ مددجوی تحت پوشش این نهاد از خدمات آموزشی و تخصصی در زمینه پیشگیری از اعتیاد خبر داد.

وی گفت: برنامه های آموزشی با رویکرد توانمند سازی روحی روانی، اجتماعی مددجویان و به منظور کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق و خانواده های در معرض آسیب به صورت تخصصی و با شیوه های کارگاهی توسط کارشناسان کمیته امداد، بهداشت و درمان، بهزیستی، نیروی انتظامی و آموزش و پرورش در سراسر استان انجام شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با بیان اینکه ساماندهی آموزشی این افراد در قالب ۳۰۳ جلسه و ۴۰۱ ساعت آموزشی صورت پذیرفت است گفت: بیشترین مخاطبین کلاس ها با توجه به جامعه هدف کمیته امداد از بین زنان با تعداد شش هزار و ۱۸۶ نفر و کمترین شرکت کنندگان مردان با تعداد ۷۱۰ نفر بوده است.

منتظری با اشاره به مباحث مطرح شده در کارگاه های آموزشی افزود: عمده مباحث مطرح شده در این کارگاه های آموزشی، برگزاری نمایشگاه آشنایی با اصول اولیه پیشگیری، اعتیاد و مضرات آن، آموزش مهارت های امتناع از مواد مخدر، ارتباط موثر، مشاوره و راهنمایی فردی، مشاوره و راهنمایی گروهی، مهارت و قدرت نه گفتن و ... بوده است.

وی گفت: توزیع بروشور های آموزشی به عنوان پیوست فرهنگی و برگزاری نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی در سراسر استان از فعالیت های دیگر این نهاد بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با بیان اینکه ارائه این آموزشها طبق تفاهم نامه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور با کمیته امداد طی امسال بوده است عنوان کرد: پیش بینی شده که ۱۲ هزار نفر تا پایان سال این آموزشها را در صورت تامین منابع مالی از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فرا گیرند.