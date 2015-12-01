کتاب«گل واژه های ماندگار»و دست نوشته شهید مدرس رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح سه شنبه با حضور مسئولان کشوری در محل آرامگاه شهید مدرس در شهرستان کاشمر برگزار شد از کتاب «گلواژه های ماندگار» و دست نوشته این شهید و همچنین تمبر یادبود زیارتگاه این عالم فرزانه با حضور محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در محل آرامگاه این شهید انقلابی در کاشمر رونمایی شد.

این کتاب که توسط انتشارات آستان قدس رضوی به چاپ رسیده است در دو فصل ابتدایی با عنوان «شهید مدرس را بیشتر بشناسیم»، «دست نوشته ها سخن می گویند» به معرفی و ارائه تصاویر از زندگی و فعالیت های مذهبی و سیاسی ایشان پرداخته است و در فصل دوم نیز به دست نوشته های مسئولان برتر کشوری که در آرامگاه این شهید حضور یافته بودند اشاره شده است.

فصل سوم این کتاب نیز به زیارتگاه شهید مدرس از لحاظ تاریخچه، بنا و فعالیت های عمرانی، مذهبی، فرهنگی و برخی از مراسم های مهمی که تاکنون در آن برگزار شده است، پرداخته شده است.

کتاب «گلواژه های ماندگار» در ۱۲۷ صفحه و در قطع رحلی به چاپ رسیده و روانه بازار شده است.

نامه ای در تبعید

مدیر موسسه حضرت حسین بن‌موسی الکاظم(ع) و زیارتگاه شهید مدرس صبح امروز در آیین رونمایی از کتاب گلواژه ها و همچنین تمبر یادبود این زیارتگاه بیان کرد: نسخه خطی در هشتم جمادی‌الثانی ۱۳۵۰ قمری در زمان تبعید شهید مدرس در خواف و خطاب به فرزندان ایشان، سید اسماعیل و سید عبدالباقی و برادرشان سید علی اکبر کتابت شده است.

حمزه سپهریان با بیان اینکه این دست خط توسط شهاب‌الدین مدرسی نوه شهید مدرس به موزه اسناد این مجموعه اهدا شده است، بیان کرد: آیت‌الله مدرس در سال ۱۳۰۷ شمسی به شهر خواف نزدیک مرز افغانستان تبعید و از خانواده و بستگان خود دور شد.

وی بیان کرد: دو سال بعد از تبعید که فرزند وی عبدالباقی موفق می‌شود برای دیدن ایشان به خواف برود از فرصت استفاده و این نامه را نگارش کرد.

وی اظهار کرد: در این نامه آیت‌الله مدرس از فرزندان خود می‌خواهد که زکات مال خود را بدهند و خواهران خود را نیز فراموش نکنند، همچنین در این نامه از دو فرزند خود می‌خواهند که بخشی از اموال خود را به سید علی اکبر اختصاص دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمبر یاد بود هفتاد و هشتمین سالگرد شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس با تصویری از زیارتگاه این عالم فرزانه طی مراسمی با حضور نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در محل زیارتگاه این شهید رونمایی شد.