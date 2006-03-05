ITI مانند فيفا عمل مي كند / ITI در ايران هنوز يك تشكيلات خانوادگي محسوب مي شود

صمد چيني فروشان، عضو كانون ملي منتقدان تئاتر، در گفت وگو با خبرگزاري "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : " I T I يك موسسه جهاني تئاتر است كه مانند فيفا در فوتبال عمل مي كند. اين سازمان باعث به رسميت شناختن تئاتر كشورهاي جهان از عملكرد تئاتر ما مي شود. همانطور كه فيفا كمك هاي شاياني به فوتبال در جهت نهادينه كردن آن مي كند، I T I هم همين حمايتها را نسبت به تئاتر جهان دارد."

وي افزود : "I T I سرويس هاي مختلفي مي تواند ارائه كند. از جمله اينكه بودجه آموزشي و سفرهاي خارجي گروه ها را تامين كند و حتي مي تواند بورسهاي تحصيلي مهمي را براي نخبگان تئاتري كشور فراهم كند. همچنين با عضويت در I T I مي توان درجشنواره هاي مختلفي شركت كرد."

وي ادامه داد : " I T I مي تواند گروه هاي تئاتري و كارگردان بالقوه ما را تشخيص و به جامعه جهاني تئاتر معرفي كند. متاسفانه آنچه ما در دوره هاي قبلي مديريت تئاتر كشورمان ديده ايم به اين تشكيلات هم نمي توانيم دل ببنديم . چون همه كساني كه مديريت تئاتري دارند سعي دارند همه چيز را به نفع خود مقابله به مثل كنند."

چيني فروشان گفت : "درايران هميشه تشكيلات تئاتري حالت فرماليستي دارد و بسيار سطحي عمل مي كند. يك جور رابطه بدون ضابطه در تشكيلات تئاتري كشور ما وجود دارد كه نمي گذارد جريان مثبتي طي آن شكل بگيرد. هميشه تسهيلات تئاتري از جمله I T I تنها بين چند نفر تقسيم مي شود. اين ادعايي است كه بين تقريبا همه تئاتري ها مشهود است."

وي در همين رابطه افزود : "ما بارها شاهد بوديم كه تنها چند نفر ، هميشه به سفرهاي چند روزه يا هفته اي I T I مي رفتند و ديگران را از اهم كارهاي خويش مطلع نمي ساختند. I T I يك نهاد بين المللي است كه ضابطه را جزء اولويتهاي خويش قرار داده و مي خواهد بر اينگونه رابطه ها پايان دهد. چرا كه تئاتر را متعلق به همه و كساني كه به آن فكرمي كنند و علاقمند هستند مي داند."

وي درادامه گفت : "تا به حال امتيازات I T I نتوانسته در ايران به نحو عادلانه اي تقسيم شود و اين امر به صورت گسترده اي دامنگير تئاتر ما شده است. درواقع هنوز تئاتر يك سازمان خانوادگي محسوب مي شود."

وي در پايان متذكر شد : "اميدوارم I T I كه يك سازمان بين المللي تئاتر جهاني است، تئاتر كشور ما را به رسميت بشناسد. چرا كه تئاتر ما بعد از انقلاب به جايي رسيد كه توانست عضو I T I بشود. حفظ اين آبرو در گرو كساني است كه مسئوليت I T I را برعهده مي گيرند و حيثيت خود را در گرو تلاش صادقانه خود به اثبات مي رسانند و از آن دفاع مي كنند."