مسلم بن عقیل چگونه بر تردیدش غلبه کرد/ ارسال نامه به امام حسین(ع)

توحید معصومی کارگردان نمایش «طوفان» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «طوفان» قرار است از ۱۷ آذرماه در تماشاخانه مهر حوزه هنری به صحنه برود. ۵ اجرای اول این نمایش در قالب دومین سوگواره خمسه خواهد بود و بعد از آن تا پایان آذرماه اجرای عمومی خود را ادامه خواهد داد.

وی درباره انتخاب این نمایشنامه برای اجرا بیان کرد: نمایش «طوفان» درباره برهه ای از زندگی مسلم بن عقیل است که دچار تردید و شک در انجام ماموریتش می شود. دلیل انتخاب این نمایشنامه که نوشته حسین فدایی حسین است این بود که من از مدت ها قبل به دنبال متنی بودم که به دور از نگاه کلیشه ای به رویدادهای مذهبی باشد. احساس کردم این نمایشنامه این قابلیت را دارد که به دور از فضاهای قبلا تجربه شده به صحنه برود و دست کارگردان و بازیگران نمایش را برای پرداختن به اتفاقات منجر به واقعه عاشورا باز می گذارد.

معصومی درباره داستان این نمایش توضیح داد: «طوفان» یک شب تا صبح از زندگی مسلم را قبل از رسیدن به کوفه روایت می کند. داستان به این ترتیب شکل می گیرد که مسلم و همراهانش بین مکه و کوفه دچار طوفان می شوند و همراهانش از تشنگی و کم آبی هلاک می شوند. مسلم تحت این شرایط نامه ای به امام حسین (ع) می نویسد و از ایشان می خواهد که او را از انجام این ماموریت معاف کند. در فاصله ای که مسلم در انتظار جواب امام حسین (ع) است با تردیدها و خیالات زیادی روبرو می شود.

وی ادامه داد: طی فلاش فورواردهایی که در قالب توهم مسلم می بینیم او با وقایعی که بعدا اتفاق می افتد روبرو می شود و در نهایت به واقعه کربلا می رسد. مسلم در این شب تا صبح با تردید بسیاری روبرو است که به راهش ادامه دهد یا از مسیری که آمده بازگردد. در پایان قبل از اینکه جواب نامه امام حسین (ع) به دست مسلم برسد او بر تردیدهایش فائق آمده و تصمیم خودش را می گیرد.

مسئول امور تئاتر استان‌های مركز هنرهای نمایشی حوزه هنری یادآور شد: در اجرای این اثر نمایشی تلاشمان این است که کمتر از المان های عربی در لباس ها و بازی ها استفاده کنیم اما دیالوگ ها به شکل کلاسیک بیان می شوند. در این اثر نمایشی به این مساله نیز پرداخته می شود که اگر مسلم در آن لحطه بر تردیدش غلبه نمی کرد چه اتفاقی رخ می داد و موضوع مورد توجه دیگر در اجرای این نمایش این است اگر مسلم در دنیای امروز با این چالش روبرو می شد چه اتفاقی رخ می داد.

معصومی در پایان صحبت هایش متذکر شد: هدف از اجرای این اثر نمایشی روایت درگیری ها و شک و تردید مسلم بن عقیل و در نهایت تصمیم درستی که او می گیرد است. همه تلاشمان این بوده که از نگاهی جدید و بدون توجه به کلیشه ها به این مضمون بپردازیم که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.

نمایش «طوفان» نوشته حسین فدایی حسین و کارگردانی توحید معصومی اثر جدید «گروه تئاتر فراسو» هم‌زمان با حضور در بخش ویژه دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین­ های مذهبی خمسه از ۱۷ آذر به مدت دو هفته در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه می رود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: مسلم پسر عقیل از طرف حسین بن علی (ع) عازم ماموریت کوفه است. در میانه­ راه گرفتار طوفان می شود. نشانه­ ها او را به تردید وامی دارند. اکنون مسلم تنهاست و مردد. حوادث پیشِ­رو را به جان بخرد و پیش رود یا اینکه...

سایر عواملی که در اجرای نمایش «طوفان» با توحید معصومی همکاری می کنند، عبارتند از: بازیگران: پویان درزی، مرتضی شاه کرم، احمد صمیمی، حامد نساج، الهه زحمتی، مهدی دربانی، دستیار کارگردان، مدیر تولید و برنامه ریز: میلاد حاجی زاده، مدیر صحنه: حمیدرضا دودانگی، منشی صحنه: مهسا جعفری،طراح صحنه: محمود فتح نیا، طراح لباس: هما پریسان، موسیقی و طراحی صدا: بهنام رحیمی، طراح پوستر و بروشور: سینا (محمدجواد) آقایانی، عکس: هیوا امینی، مشاور اطلاع رسانی و تبلیغات: مصطفی محمودی، روابط عمومی و امور ارتباطات رسانه ای و فضای مجازی: ندا طهرانی، لاله محمودی، نساء نیکو.

نمایش «طوفان» اولین اجرای خود را روز سه شنبه ۱۷ آذرماه از ساعت ۱۸:۳۰ آغاز می کند و تا روز ۳۰ آذر ماه اجرای این نمایش در تماشاخانه مهر حوزه هنری ادامه می باید.