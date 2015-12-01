به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور دوشنبه نهم آذرماه با برگزاری ۱۰ بازی پیگیری شد که پنج تیم بالای جدول متوقف شدند اما با توجه شکست تیم‌های ماشین‌سازی تبریز و صنعت نفت آبادان، تغییری در پنج ضلعی بالای جدول بوجود نیامد.

در مهمترین دیدار هفته تیم‌های مس و خونه به خونه در کرمان به تساوی رضایت دادند تا تیم میزبان از شانس رسیدن به رده سومی محروم شود و میهمان بابلی جایگاهش را حفظ کرد. در شیراز، فجرسپاسی که با گل دقیقه ۷۳ ابراهیم صالحی از میهمانش فولاد یزد پیش افتاد، در دقیقه ۸۵ و توسط قاسم گرامی دروازه‌اش را باز شده دید تا از یک پیروزی دلچسب خانگی محروم شود.

فجرسپاسی با توجه به تساوی بدون گل پیکان در زمین پاس همدان، حداقل توانست صدرنشینی‌اش را حفظ کند و پیکان هم در رده دوم باقی ماند. پاس هم با این تساوی و با توجه به شکست خانگی پارسه برابر مس رفسنجان، به رده نوزدهم صعود کرد و رقیب تهرانی را به قعر جدول فرستاد. همچنین در شهر رشت، تیم فوتبال آلومینیوم اراک رده پنجمی هم برابر داماش به تساوی یک بر یک رضایت داد تا جایگاهش را حفظ کند.

شهرداری اردبیل که در خانه دست به کار بزرگی زد و با نتیجه ۴ بر یک صنعت نفت آبادان را شکست داد، با تکیه بر ۳ امتیاز این بازی، ۵ پله در جدول لیگ دسته اول صعود کرد و به رتبه یازدهم رسید. این دومین باخت متوالی صنعت و پنجمین بازی بود که این تیم آبادانی در آن پیروز نشد؛ اتفاقی که آنها را به رده هشتم رساند.

خیبرخرم آباد یکی از تیم‌های موفق این هفته بود زیرا در زمین ایرانجوان بوشهر با ۳ گل پیروز شد، بردی که این تیم را از رده هجدهم، به جایگاه پانزدهم رساند. نساجی مازندران هم با عوض کردن شکست ۲ بر یک نیمه نخست با برتری ۳ بر ۲ در پایان دیدار با گل‌گهر سیرجان، به نیمه بالای جدول رسید اما گل‌گهر را با ۵ پله سقوط به رده شانزدهم فرستاد.

نتایج کامل دیدارهای هفته شانزدهم از رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* نساجی مازندران ۳ - گل‌گهر سیرجان ۲

* داماش گیلان یک - آلومینیوم اراک یک

* گیتی‌پسند اصفهان ۲ - ماشین سازی تبریز یک

* مس کرمان صفر - خونه به خونه بابل صفر

* فجرسپاسی شیراز یک - فولاد یزد صفر

* شهرداری اردبیل ۴ - صنعت نفت آبادان یک

* پارسه تهران یک - مس رفسنجان ۲

* پاس همدان یک - پیکان تهران یک

* ایرانجوان بوشهر صفر - خیبر خرم‌آباد ۳

* نفت مسجدسلیمان یک - آلومینیوم هرمزگان یک

جدول رده‌بندی لیگ دسته اول

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز ۱ فجرسپاسی شیراز ۱۷ ۱۰ ۶ ۱ ۲۲ ۸ ۱۴ ۳۶ - ۲ پیکان تهران ۱۷ ۹ ۷ ۱ ۲۵ ۱۱ ۱۴ ۳۴ - ۳ خونه به خونه ۱۷ ۸ ۶ ۳ ۱۷ ۱۴ ۳ ۳۰ - ۴ مس کرمان ۱۷ ۸ ۵ ۴ ۱۶ ۱۱ ۵ ۲۹ - ۵ آلومینیوم اراک ۱۷ ۶ ۹ ۲ ۲۲ ۱۳ ۹ ۲۷ - ۶ ماشین‌سازی تبریز ۱۷ ۵ ۸ ۴ ۲۶ ۲۳ ۳ ۲۳ - ۷ مس رفسنجان ۱۷ ۵ ۸ ۴ ۱۹ ۱۶ ۳ ۲۳ یک پله صعود ۸ صنعت نفت آبادان ۱۷ ۴ ۹ ۴ ۱۹ ۲۰ ۱- ۲۱ یک پله سقوط ۹ نساجی مازندران ۱۷ ۵ ۶ ۶ ۱۷ ۲۰ ۳- ۲۱ ۳ پله صعود ۱۰ گیتی‌پسند اصفهان ۱۷ ۵ ۶ ۶ ۱۴ ۱۹ ۵- ۲۱ ۳ پله صعود ۱۱ شهرداری اردبیل ۱۷ ۵ ۵ ۷ ۲۲ ۲۱ ۱ ۲۰ ۵ پله صعود ۱۲ نفت مسجدسلیمان ۱۶ ۴ ۷ ۵ ۱۴ ۱۶ ۲- ۱۹ ۳ پله سقوط ۱۳ فولاد یزد ۱۷ ۴ ۷ ۶ ۱۴ ۱۷ ۳- ۱۹ ۳ پله سقوط ۱۴ آلومینیوم هرمزگان ۱۷ ۳ ۹ ۵ ۱۸ ۱۷ ۱ ۱۸ یک پله صعود ۱۵ خیبرخرم‌آباد ۱۷ ۴ ۶ ۷ ۲۰ ۲۰ - ۱۸ ۳ پله صعود ۱۶ گل‌گهر سیرجان ۱۷ ۴ ۶ ۷ ۹ ۱۳ ۴- ۱۸ ۵ پله سقوط ۱۷ داماش گیلان ۱۷ ۴ ۶ ۷ ۱۰ ۱۹ ۹- ۱۸ - ۱۸ ایرانجوان بوشهر ۱۷ ۴ ۶ ۷ ۱۵ ۲۵ ۱۰- ۱۸ ۴ پله سقوط ۱۹ پاس همدان ۱۶ ۲ ۷ ۷ ۱۲ ۱۸ ۶- ۱۳ یک پله صعود ۲۰ پارسه تهران ۱۷ ۲ ۷ ۸ ۱۶ ۲۶ ۱۰- ۱۳ یک پله سقوط

* تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان به دلیل برخی از مشکلات مالی برابر پاس همدان به میدان نرفت که هنوز نتیجه این دیدار بصورت رسمی اعلام نشده است.

برنامه دیدارهای هفته هجدهم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه - ۱۶ آذرماه

* پاس همدان - گیتی‌پسند اصفهان، ساعت ۱۴

* مس رفسنجان - ماشین سازی تبریز، ساعت ۱۴

* خیبر خرم‌آباد - نفت مسجدسلیمان، ساعت ۱۴

* گل‌گهر سیرجان - پارسه تهران، ساعت ۱۴

* فولاد یزد - ایرانجوان بوشهر، ساعت ۱۴

* خونه به خونه بابل - شهرداری اردبیل، ساعت ۱۴

* آلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیراز، ساعت ۱۴

* پیکان تهران - مس کرمان، ساعت ۱۴

* آلومینیوم هرمزگان - نساجی مازندران، ساعت ۱۴:۱۵

* صنعت نفت آبادان - داماش گیلان، ساعت ۱۴:۳۰