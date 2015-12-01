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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۷

كلام عاشورايی آیت الله جوادی آملی؛

«وجعلنا و اياكم من الطالبين لثاره» اشاره به چيست؟

«وجعلنا و اياكم من الطالبين لثاره» اشاره به چيست؟

آیت الله جوادی آملی گفت: ما از آ‌ن جهت که مکتب حسين (ع) را پذيرفتيم، فرزند اين مکتبيم لذا قبل از طلب ثار، شايستگي فرزند بودن لازم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی دریکی از دروس اخلاق خود به دو نکته درباره عاشورا اشاره کرد که در ادامه می آید:

ما در مراسم سوگ آن سرور، دو مطلب را عرض مي‌كنيم: یکی اینکه می گوييم: «أعظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسين(ع)» که اين مسئلت اجر صابران است، يکي هم عرض مي‌کنيم «و جعلنا و اياکم من الطالبين لثاره» که اين بخش دوم يک مطلب پويا و ماناست، در اين بخش از خداي سبحان مسئلت مي‌کنيم که ما را جزء طالبان خونبهاي آن حضرت قرار بدهد؛

خون بها را وليّ و بازمانده‌ها و فرزندان مقتول مي‌گيرند و ما از آ‌ن جهت که مکتب حسين را پذيرفتيم فرزند اين مکتبيم لذا قبل از طلب ثار، شايستگي فرزند بودن لازم است؛ ما بايد فرزند اين مکتب باشيم تا خونبها را بخواهيم و اين شعار الي يوم القيامه وجود دارد؛ يعني از خدا درخواست مي‌کنيم آن توفيق را به ما بدهد که خونبهاي کربلا را از قاتلان کربلا بگيريم.

کد مطلب 2988380

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