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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۴۷

مردی که از دنیای تکنولوژی شوکه شد

مردی که از دنیای تکنولوژی شوکه شد

مردی که پس از ۴۴ سال از زندان آزاد شد از دیدن پیشرفت های تکنولوژی در دنیای دیجیتال شگفت زده شد.

ایندیپندنت نوشت: اوتیس جانسون زندانی است که اخیرا پس از ۴۴ سال حضور در زندان، از حبس آزاد شده است. وی زمانیکه بازداشت شد ۲۵ سال داشت و اکنون ۶۹ ساله است.

وی پس از خروج از زندان متوجه شد که دنیا با آنچه که او در سال ۱۹۷۵ دیده بوده کاملا فرق کرده است.

جانسون اخیرا در بازدید از میدان تایمز نیویورک از مشاهده حجم فن آوری دنیای مدرن در اطراف خود گیج و متحیر شده است.

وی مردمی را که هریک سیم هایی به گوششان وصل بوده و در حال گوش دادن به موسیقی بودند همانند ماموران سیا می دیده است یا تصور کرده عابرانی که با آیفون های خود در حال حرف زدن هستند، با خودشان صحبت می‌کنند. بیلبوردهای ویدئویی نئون که در جای جای میدان هستند نیز یکی دیگر از دلایل تعجب وی بوده اند.

کد مطلب 2988388

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