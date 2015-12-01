شعور حسینی در جامعه احیا و نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی صبح سه‌شنبه در نشست با فعالان دینی و مذهبی بوشهر اظهار داشت: ایام محرم و صفر فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ حسینی در جامعه است و در طراحی برنامه‌های فرهنگی و دینی باید به این موضوع توجه شود.

وی با تاکید بر اینکه در کنار شور حسینی، شعور حسینی در جامعه احیا شود، ادامه داد: در روایاتی که از ائمه و به ویژه امام حسن عسکری (ع) داریم، زیارت معنوی اربعین به عنوان یکی از نشانه‌های مومن ذکر شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به اینکه شور و حال خاصی در بین مردم ایران و مردم تمام کشورهای اسلامی برای زیارت امام حسین (ع) ایجاد شده است، افزود: متاسفانه در زمان حزب بعث عراق این مسئله مسکوت مانده بود ولی مردم در دل خود زیارت و عشق به کربلا را حفظ کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه مردم با سقوط حزب بعث دوباره این مراسم معنوی را با شوق و اشتیاق آغاز کردند، اضافه کرد: در این چند سال اخیر ما شاهد توسعه این فریضه هستیم و حتی آنهایی هم که نتوانسته‌اند با پای جسم به زیارت اربعین بروند با پای دل این فریضه را به جا می‌آورند.

حجت‌الاسلام سروستانی با اشاره به اینکه همه حرکات امام حسین (ع) برای احیای ارزش‌های دینی بود، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی بخش فرهنگ و معارف نیز باید تلاش کنند که از این سفر معنوی که همراه با شور است نهایت بهره را ببرند.

وی خواستار پیاده‌کردن شعائر دینی و اهداف سیدالشهدا (ع) در جامعه شد و افزود: باید تلاش کنیم که آرمان‌ها و اهداف سیدالشهدا (ع) را سرلوحه زندگی خود و جامعه اسلامی قرار دهیم.