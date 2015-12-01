سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آتش نشانان در ۳۰ نقطه از سه مسیر راهپیمایی عزاداران به سمت حرم حضرت عبدالعظیم مستقر خواهند شد.

وی با بیان اینکه این استقرار به وسیله ۳۳ خودروی سبک و سنگین و ۱۰ دستگاه موتور سیکلت انجام خواهد شد افزود: بیش از ۱۰۰ آتش نشان تامین ایمنی این مراسم را برعهده خواهند داشت و علاوه بر آن ایستگاه‌های آتش نشانی در این مناطق نیز از آماده باش ویژه‌تری برخوردارند ضمن اینکه در اطراف حرم مطهر حضرت عبدالعظیم نیز استقرار آتش نشانان انجام شده و ایمنی مراسم تامین خواهد شد.

ملکی از عزاداران خواست در صورت بروز هر گونه حادثه احتمالی ضمن حفظ خونسردی خود به ماموران آتش نشانی مراجعه کرده یا با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.