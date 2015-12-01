حمید اخوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان اصفهان بالغ بر یکصد و ۶۰ داروخانه دامپزشکی زیر نظر نظام دامپزشکی استان اصفهان وجود دارد که در صورت اجرای طرح مذکور، تمام این داروخانه‌ها تعطیل می‌شوند.

وی با بیان اینکه حذف کامل داروخانه‌های دامپزشکی ۱۶۰ فرصت شغلی را از بین می‌برد، اعلام کرد: همچنین اجرای این طرح باعث بیکاری نزدیک به ۵۰۰ نفر از افراد شاغل در داروخانه‌های استان می‌شود.

رئیس نظام دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه این دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور به دو دلیل انجام می‌گیرد، ادامه داد: در صورت اجرای این طرح داروهای دامی به صورت مستقیم از تولید کننده به مصرف کننده می‌رسد و چون نظارت و کنترل بر مواد دامی و غذایی در کشور همچون کشورهای اروپایی قوی نیست بنابراین تعطیلی داروخانه‌های دامپزشکی و حذف این واسطه‌گران سبب افزایش باقی مانده دارویی در مواد خام دامی و افزایش مقاومت‌های دارویی و بالا رفتن مصرف آنتی بیوتیک‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه تمام داروخانه‌های دامپزشکی خصوصی هستند و زیر نظر نظام دامپزشکی قرار دارد بنابراین با اجرای این طرح بدنبال حذف داروخانه دامپزشکی های خصوصی هستند، اظهار داشت: سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی دو ارگان جدا از هم هستند و چون با تصویب قانون افزایش بهره‌وری تمام مراحل صدور پروانه و نظارت بر داروخانه‌های دامپزشکی زیر نظر نظام دامپزشکی قرار می‌گیرد بنابراین به منظور جلوگیری از این اقدام و محدود کردن فعالیت‌های نظام دامپزشکی، سازمان دامپزشکی کشور دستورالعمل صادر کرده که تمام داروخانه‌های دامپزشکی تعطیل شوند.

اخوان یکی از دلایلی که سازمان دامپزشکی برای تعطیلی کامل داروخانه مطرح کرده است را کاهش هزینه‌های تولید در دامداری‌ها و مرغداری‌ها عنوان کرد و گفت: هزینه دارو در دامداری و مرغداری بین دو تا سه درصد است و کاهش هزینه دارو اثری در هزینه‌های تولید نخواهد داشت.

داروهای دامپزشکی، یک کالای استراتژیک است

رئیس نظام دامپزشکی استان اصفهان گفت: سازمان دامپزشکی می‌خواهد قانون افزایش بهره وری را دور بزند، قانونی که طبق آن داروخانه‌ها دامپزشکی از نظارت کامل آنها خارج و به نظام دامپزشکی واگذار می‌شود.

وی گفت: بر اساس قانون افزایش بهره‌وری، نظارت بر صدور پروانه داروخانه دامپزشکی، کلینیک و آزمایشگاه دامپزشکی به نظام دامپزشکی واگذار می‌شود.

اخوان مطرح کرد: تولید داروهای دامی بیش از چند برابر نیاز تولید می شود و چون راهی برای صادرات نداریم در خود کشور باید مصرف شود در صورتی که باید دانست داروهای دامپزشکی کالای تجاری مانند پفک نمکی نیست بلکه یک کالای استراتژیک است.

وی گفت: با وجودی که بدنبال اعلام دستورالعمل تعطیلی تمام داروخانه‌های دامپزشکی، ملاقات و گفتگو با مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان و در سطح بالاتر با رئیس سازمان دامپزشکی کشور داشتیم اما هیچ یک زیر بار حذف و اجرایی نکردن این طرح نرفتند.

گفتنی است که این تجمع پیش از ظهر امروز برگزار شد.