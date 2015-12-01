نشست تطبیق تحقیقات علوم انسانی با نیازهای جامعه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معتمدی مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی گفت: ایده برگزاری‌ نشست‌های تطبیق تحقیقات علوم انسانی با هدف معرفی پایان نامه های کاربردی در این حوزه راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه اغلب نتایج تحقیقات علوم انسانی از آنجا که خیلی کاربردی نیست و بیشتر بحث‌ها نظری است در سطح جامعه و مردم مطرح نمی‌شود، افزود: بیشتر تحقیقات این حوزه در جلسات دفاع پایان نامه باقی می ماند.

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی تاکید کرد: یکی از اشکالات پایان نامه‌ها این است که در اغلب مواقع مرتبط با مسائل جامعه نیست و درگیر یک سری از ذهنیات می شود که این موضوعات تاثیری در جامعه ندارد.

معتمدی خاطرنشان کرد: ما تلاش داریم این فرصت و امکان را ایجاد کنیم تا نتایج تحقیقات و پژوهش هایی که با مسائل جامعه بیشتر ارتباط دارند را در جامعه مطرح کنیم.

وی گفت: فرآیند انتخاب پایان نامه ها در این طرح بر اساس آیین‌ نامه‌ معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه تدوین شده است.

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی تاکید کرد: در این طرح پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در شورایی متشکل از اساتید پژوهشگاه بررسی و در نهایت پایان نامه ای که ارتباط بیشتری با مسائل جامعه دارد انتخاب می شود.

نشست معرفی نتایج به دست آمده از پایان نامه ها و رساله های دفاع شده در پژوهشگاه علوم انسانی با هدف کاربردی سازی نتایج تحقیقات، فرهنگ سازی و ایجاد انگیزه برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری برگزار می شود.