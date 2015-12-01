ایسنا نوشت: آلیاژ جدید طلا بسیار سبک است به طوری‌که در آزمایش‌های انجام شده مشخص شد که حتی در نوشیدنی قهوه و خامه فرو نمی‌رود.

پروفسور رافائل مزنگا، متخصص شیمی مواد از موسسه فناوری زوریخ اظهار کرد: آلیاژ جدید ساخته شده از طلا از ساختار اتمی سه‌بعدی و شبیه به فوم ساخته‌ شده است.

وی در ادامه افزود: طلای ساخته شده توسط محققان زوریخ، سبک‌ترین جواهر در نوع خود است، چرا که هزاران بار از طلای معمولی سبک‌تر و تقریبا هم ‌وزن هوا است.

مزنگا در مورد شباهت طلای سبک با طلای معمولی گفت: تفاوت طلای سبک ساخته شده در آزمایشگاه به هیچ عنوان با چشم غیر مسلح قابل تشخیص نیست و از نظر رنگ و درخشندگی مانند طلای معمولی است.

وی در مورد جزئیات ساختاری طلای سبک ‌وزن افزود: طلای سبک بر خلاف طلای معمولی کاملا نرم است و می‌توان آن را با نیروی دست فشرده کرد، چرا که ساختار آن شامل ۹۸ درصد هوا و از دو درصد ماده جامد آن، حدود چهار‌پنجم عنصر طلا و یک پنجم فیبریل‌های موجود در شیر خوراکی است.