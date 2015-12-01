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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۴

سبک‌ترین طلای جهان هم وزن هوا است

سبک‌ترین طلای جهان هم وزن هوا است

گروهی از محققان موسسه فناوری زوریخ موفق به ساخت سبک‌ترین قطعه طلا با وزن 20 قیراط شدند.

ایسنا نوشت: آلیاژ جدید طلا بسیار سبک است به طوری‌که در آزمایش‌های انجام شده مشخص شد که حتی در نوشیدنی قهوه و خامه فرو نمی‌رود.

پروفسور رافائل مزنگا، متخصص شیمی مواد از موسسه فناوری زوریخ اظهار کرد: آلیاژ جدید ساخته شده از طلا از ساختار اتمی سه‌بعدی و شبیه به فوم ساخته‌ شده است.

وی در ادامه افزود: طلای ساخته شده توسط محققان زوریخ، سبک‌ترین جواهر در نوع خود است، چرا که هزاران بار از طلای معمولی سبک‌تر و تقریبا هم ‌وزن هوا است.

مزنگا در مورد شباهت طلای سبک با طلای معمولی گفت: تفاوت طلای سبک ساخته شده در آزمایشگاه به هیچ عنوان با چشم غیر مسلح قابل تشخیص نیست و از نظر رنگ و درخشندگی مانند طلای معمولی است.

وی در مورد جزئیات ساختاری طلای سبک ‌وزن افزود: طلای سبک بر خلاف طلای معمولی کاملا نرم است و می‌توان آن را با نیروی دست فشرده کرد، چرا که ساختار آن شامل ۹۸ درصد هوا و از دو درصد ماده جامد آن، حدود چهار‌پنجم عنصر طلا و یک پنجم فیبریل‌های موجود در شیر خوراکی است.

کد مطلب 2988406

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