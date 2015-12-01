فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران از مرز مهران بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران برای بررسی آخرین وضعیت مرز بین المللی مهران، خروج زئران از مرز و همچنین بررسی امکانات در نظر گرفته شده برای بازگشت زائران به مرز مهران آمده است.

سردار رضایی همچنین از پایانه زرباطیه عراق نیز بازدید می کند.

طی یک هفته گذشته بیش از ۸۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد داشته و به طور میانگین روزانه ۱۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد کرده اند.

مرز بین المللی مهران در ۹۰ کیلومتری جنوب استان ایلام کانون اصلی و مهم تردد زوار سوگوار حسینی به عتبات عالیات است.

سال گذشته در ایام منتهی به اربعین بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر عزادار برای شرکت در آیین های سوگواری و زیارت عتبات عالیات از این مرز به کشور عراق سفر کردند که پیش بینی می شود، این میزان، اربعین امسال تا دو میلیون نفر افزایش یابد.