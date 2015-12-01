لزوم استفاده از ظرفیت سمن ها برای پیشگیری از اعتیاد در هرسین

به گزارش خبرنگار مهر، یاور محمدی پیش از ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد که با حضور مربیان پرورشی و دانش آموزان هرسینی برگزار شد، اظهار داشت: اعتیاد یکی از آسیب های ضد بشری است.

وی، بر استفاده ظرفیت سمن ها و گروه های اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد تأکید کرد و گفت: اعتیاد می تواند در تمام فعالیت های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار باشد.

فرماندار هرسین تصریح کرد: گروه های اجتماعی و سمن ها از سویی دیگر می توانند در کاهش تنش های اجتماعی ناشی از اعتیاد در خانواده ها به صورت سازنده عمل کنند.

محمدی با بیان اینکه ايجاد حساسيت در خانواده و مراكز آموزشی تأثير مهمی در پيشگيری از اعتياد خواهد داشت، افزود: توانمندسازی افراد توسط والدین و مربیان مثمرثمر خواهد بود.

این مسئول اصلی ترین آفت نسل جوان در ابتلا به بیماری اعتیاد را عدم گفتگوی سازنده در برقراری ارتباط عاطفی بین خانواده ها، شبکه های اجتماعی منفی گرا عنوان کرد.

وی یادآور شد: داروهای نیروزا نیز اصلی ترین عامل تهدید کننده سلامت روانی و جسمی افراد است و خانواده ها با ایجاد فضای آرام و امنیتی نقش مهمی در کاهش ابتلای افراد به اعتیاد دارند.