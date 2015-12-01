بهزیستی موظف به فراهم کردن شرایط مشارکت معلولان در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پارسی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره تاتر معلولان بهزیستی گیلان اظهار کرد: یکی از رسالت ها و اهداف بلند بهزیستی، فراهم آوردن زمینه های مشارکت معلولان در جامعه است.

وی با بیان اینکه دولت مکلف است برای معلولان شرایطی برابر با سایر افراد جامعه ایجاد کند، گفت: مسئولان باید به عنوان نمایندگان دولت شرایط تحصیل، اشتغال و شکوفایی استعداد ها را برای معلولان فراهم کنند.

مدیر کل سازمان بهزیستی گیلان عرصه فرهنگ، هنر و ورزش را یکی از عرصه های شکوفایی استعداد معلولان دانست و خاطرنشان کرد: برای فراهم آوردن شرایط حضور معلولان در تمام این عرصه ها باید اقدامات ویژه و موثری انجام شود.

پارسی تصریح کرد: زمانی به هدف نهایی خود در زمینه مشارکت معلولان در جامعه می رسیم که باور داشته باشیم معلولان می توانند برای رشد و تعالی جامعه مفید باشند.

وی با تاکید بر اینکه کانون های پروش فکری باید به سمت تخصصی شدن سوق پیدا کنند، افزود: تخصصی شدن این کانون ها زمینه های بیشتری برای رشد معلولان ایجاد می کند.

مدیر کل سازمان بهزیستی گیلان پرداختن به فرهنگ و هنر معلولان در جشنواره ها را کافی ندانست و گفت: شرایط برای فعالیت معلولان باید بطور مداوم و همیشه در جامعه فراهم باشد.

در ادامه این مراسم معاون توانبخشی بهزیستی گیلان نیز اظهار کرد: گسترش هنر تاتر معلولان از اهداف بلند مدت اداره بهزیستی است.

رحیم تکاملی هدف از برگزاری جشنواره تاتر معلولان را ایجاد تحرک و نشان دادن استعداد های افراد معلول به خودشان و جامعه دانست و گفت: استفاده از توانمندی های این افراد در بخش های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی در جامعه در بسیاری از مواقع ضروری به نظر می آید.

وی افزود: تاتر می تواند زمینه ساز اتحاد قابلیت های افراد معلول باشد.

در این مراسم همچنین سرپرست اداره کل امور اجتماعی استانداری گیلان با بیان اینکه معلولیت محرومیت نیست خاطر نشان کرد: هنر بالقوه موجود در معلولان باید به بالفعل تبدیل شود.

یونس رنجکش افزود: در حوزه مادی و معنوی باید پشتوانه معلولان باشیم.

وی ادامه داد: اختلالات جسمانی نباید مانع بروز خلاقیت های معلولان و حضور آنان در جامعه شود.

در پایان این مراسم از نمایش های برتر جشنواره تاتر معلولان تقدیر به عمل آمد.