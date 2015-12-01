تلاش برای ثبت «راهپیمایی اربعین» در یونسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی کشورمان در عراق با جابر الجابری، قائم‌مقام وزیر فرهنگ کشور عراق، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار رایزن فرهنگی کشورمان اظهار امیدواری کرد که در دوران تصدی جابر الجابری ـ كه به تازگی به این سمت منصوب شده است ـ روابط و پیوندهای فرهنگی میان دو کشور توسعه و گسترش بیشتری پیدا کند.

غلامرضا اباذری در ادامه سخنانش با بیان اینکه سفر فریاد رواندوزی، وزیر فرهنگ عراق منجر به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارتخانه‌های فرهنگی دو کشور شد، خواستار هماهنگی و تلاش دو طرف در راستای اجرای بندهای این تفاهم‌نامه همکاری شد.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های عکاسی، نقاشی و طراحی برای نخبگان فرهنگی و هنری عراق با حضور اساتید برجسته ایرانی در مرکز فرهنگی ایران در بغداد، از آمادگی این مرکز فرهنگی برای برگزاری دوره‌های مختلف فرهنگی و هنری با همکاری و هماهنگی با وزارت فرهنگ عراق در راستای توانمندسازی هنرمندان عراقی خبر داد.

رایزن فرهنگی کشورمان همچنین با بیان اینکه عراق از میراث مادی و معنوی خوبی برای ثبت در سازمان جهانی یونسکو برخوردار است، به آمادگی رایزنی فرهنگی کشورمان در این زمینه برای همکاری با وزارت فرهنگ عراق اشاره کرد.

وی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین به عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی انسانی در جهان از ظرفیت بسیار بالایی برای ثبت در فهرست میراث معنوی سازمان جهانی یونسکو برخوردار است، به آمادگی ایران برای همکاری با عراق در زمینه ثبت این میراث معنوی خبر داد.

اباذری همچنین به فرایند ثبت وادی‌السلام نجف به عنوان یکی از مقدس‌ترین اماکن جهان اسلام با همکاری سازمان بهشت زهرا (س) در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو اشاره کرد و گفت: ایران آمادگی انتقال تجربیات برجسته خود در زمینه ثبت آثار تاریخی و همچنین ثبت مراسم‌های دینی و ملی به عنوان میراث معنوی در سازمان یونسکو به طرف عراقی را دارد و در این زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی از سوی اساتید ایرانی با هماهنگی رایزنی فرهنگی ایران و وزارت فرهنگ عراق، بسیار کارآمد خواهد بود.

پس از آن جابر الجابری، قائم‌مقام وزیر فرهنگ عراق نیز به پیوندهای عمیق و اشتراکات فراوان دو ملت در حوزه‌های دینی و مذهبی، اجتماعی و قومی و ... اشاره و بیان كرد: امروز روابط در حوزه‌های گوناگون سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی و تجاری میان دو کشور وجود دارد؛ اما آنچه در این راستا بیشترین اهمیت را دارد، پیوندهای فرهنگی و تقویت این پیوندهاست.

قائم‌مقام وزیر فرهنگ عراق با بیان اینکه روابط و پیوندهای فرهنگی و هنری زمینه نزدیکی بیش از پیش افکار عمومی دو ملت را به هم فراهم می‌سازد، افزود: دوران جدیدی در روابط دو کشور در حوزه روابط فرهنگی و هنری آغاز شده است و آنچه بیش از پیش اهمیت دارد، فراهم کردن یک برنامه مشترک فرهنگی میان دو کشور است.

وی ادامه داد: بدیهی است که عراق در این مسیر از تجربه نهادها، مؤسسه‌ها و همچنین شخصیت‌های فرهنگی و هنری ایران بی‌نیاز نیست و توقع آن است كه ایران در این حوزه نیز مانند سایر حوزه‌ها در کنار ملت عراق بایستد.

در پایان این دیدار، جابر الجابری از پیشنهاد رایزن فرهنگی کشورمان مبنی بر انتقال تجربیات ایران و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه ثبت آثار مادی و معنوی در سازمان جهانی یونسکو، استقبال کرد.