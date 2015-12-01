آغاز بکار «شب بازار» دستفروشان پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی بساط گستران در ۳ روز نخست با صدور اخطاریه کتبی و مطلع کردن این افراد آغاز شد، گفت: در ادامه این طرح، سه روز عملیات جمع‌آوری این افراد به طول انجامید و تاکنون قریب به ۱۰۰۰ دستفروش به دفتر ساماندهی مستقر در بازار مراجعه و ثبت نام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در آغاز این طرح ابتدا بساط گسترانی که سابقه کار بیشتر از پنج سال داشته‌اند، مجوز شروع کار در شب بازارها را دریافت کرده‌اند، افزود: در آینده افراد با سابقه کمتر نیز می‌توانند در این محل مستقر شوند. این در حالیست که این طرح با همیاری شهرداری منطقه ۱۲ و پلیس ناجا برگزار می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران در خصوص روزبازارها نیز به وجود ۳۹ بازار در سطح شهر تهران اشاره کرد و گفت: معضل بساط گستری تنها محدود به پیاده‌راه ۱۷شهریور و میدان ۱۵خرداد نمی‌شود و ما در دیگر نقاط شهر مانند میدان هفت تیر، تجریش، ونک، نارمک، نازی آباد و... نیز با این مشکل روبه‌رو هستیم.

قدیمی با بیان اینکه تاکنون تعداد این روزبازارها را به ۵۰ بازار افزایش داده‌ایم، خاطرنشان کرد: می‌توانیم تمامی بساط گستران را تحت پوشش و حمایت قرار دهیم.