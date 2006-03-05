رهبران يهودي و نصراني خواستار گفتگو با مسلمانان هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از محيط، رهبران كاتوليكهاي ايتاليا و برخي از رهبران دين يهود با اشاره به ضرورت بررسي مناقشاتي كه به دنبال انتشار كاريكاتورهاي اهانت آميز ازسوي رسانه هاي غربي ايجاد شد، خواستار گفتگو با رهبران ديني مسلمانان شدند تا در رفع بحران فعلي سهيم باشند.

رهبران يهودي و نصراني طي بيانيه اي به مشتركات اسلام و يهوديت و نصرانيت اشاره و اظهار داشتند: با گفتگوهاي سازنده و مثبت مي توان به اين مشتركات ديني دسترسي پيدا و بحرانهاي ناشي از اهانت به اديان آسماني را برطرف كرد.

اين بيانيه را رهبران دين يهود و مسئولان واتيكان امضا و اعلام كردند هر اهانتي به هر شيوه اي كه باشد چه به اسلام و چه اديان ديگر، مطرود و مورد قبول نيست و نه تنها بايد مورد موافقت واقع نشود بلكه حتي بايد آن را محكوم و مخدوش اعلام كرد. زيرا آنها به صلاح انسان و حقوق بشر نيستند.

در اين بيانيه آمده است: در اين شرايط و با توجه به مسائل پيش آمده بايد زمينه اي فراهم شود تا گفتگو ميان فرهنگها و اديان به ويژه شناخت فرهنگ و تمدن اسلام و مسلمانان فراهم شود.

آنها با بيان اين مطلب كه احترام به انسانها واجب و ضروري است، تأكيد كردند: در همه اديان آسماني آموزه هاي مشتركي وجود دارد كه آنها را به سوي اتحاد و همبستگي و در نهايت صلح فرا مي خواند، ازسوي ديگر همه اديان آسماني احترام به آموزه هاي ديني را در رأس امور خود قرار داده اند و خواهان احترام به حقوق انسانها هستند، از اين رو بايد به يكديگر احترام گذاشت و در راستاي آن بايد به درك آموزه هاي ديني و اعتقادات اديان ديگر از طريق تبادل آراء و نظرات همت گماشت.