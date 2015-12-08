به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد مهدی طارمی در حال تبدیل شدن به استخوانی در گلوی پرسپولیس است، تک ستاره پرسپولیس که روزگاری به سادگی آب خوردن گل می زد حالا در برخی دیدارها هواداران را دق می‌دهد و برخی مواقع هم پنالتی را هدر می‌دهد.

صرف نظر از عدم تمرکز طارمی به نظر می رسد سرعت انتقال توپ پرسپولیسی که تا سال قبل همه امیدش به این پسر باهوش جنوبی بود، حالا از طارمی بیشتر شده و این مهاجم پرسپولیس از پیشرفت کار تیمی در آن باشگاه جا مانده است.

سرعت انتقال توپ در فاز تهاجمی پرسپولیس بازی به بازی بالاتر می‌رود تا جایی که تنها در نیمه اول دیدار با نفت این تیم ۹ موقعیت گل به دست آورد اما مهاجمان این تیم، از جمله طارمی نتوانستند آنطور که باید از این موقعیت ها استفاده کنند.

طارمی پس از بازی با نفت اعلام کرد که دیگر پنالتی زن اول نخواهد بود و البته این همان حرفی بود که برانکو به صورت غیر مستقیم و بعد از بازی با تراکتور اعلام کرده بود و بنگستون را که پنالتی زن اول تیم ملی هندوراس است، برای پنالتی زدن تایید کرده بود.

آن روزها طارمی ناراحت شده بود و حتی بعد از آن باز هم پشت پنالتی رفت تا نشان دهد که چندان با آن تصمیم برانکو موافق نیست اما همین موضوع نشانگر یک اتفاق ساده است و آن اتفاق اینست: طارمی اندکی از تلمذ دست کشیده است.

سرعت حرکت طارمی به جلو بسیار زیاد بود و حالا به نظر می‌رسد اندکی کند شده است. جنس بازی فرشاد احمدزاده، کمندانی، رامین رضائیان، کامیابی نیا و ... را ببینید، سرعت انتقال توپ این بازیکن از دیگر بازیکنان پرسپولیس کمتر شده و با ادامه این روند اصلا بعید نیست بنگستون جانشین طارمی شود.