به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه طی یک افتتاح رسمی همراه با رونمایی از کتاب، اعلام نفرات بر‌تر و اهدای جوایز در همین روز، در تالار استاد «جلیل شهناز» خانه هنرمندان ایران آغاز به کار می‌کند. پس از برگزاری دوره نخست سوگواره عکس عاشورایی «خط سوم» که با استقبال عکاسان سراسر ایران و انتشار کتاب آثار راه یافته همراه بود، اکنون دومین دوره از این سوگواره سراسری در دو بخش حرفه‌ای و آماتور برگزار می‌شود.

این سوگواره با هدف اعتلای مفهوم غنی عزاداری در فرهنگ ایرانی می‌کوشد جلوه‌هایی ناب از عشق و دلدادگی مردم ایران در مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله علیه السلام را به تصویر بکشد.

گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی به ویژه فرهنگ و هنر عاشورایی در سطح جامعه، تحکیم پیوند بین دین، هنر و رسانه با معرفی و به تصویر کشیدن صحنه‌های عزاداری در نقاط مختلف کشور، کمک به ارتقا و معرفی عکاسان جوان و آماتور و تشویق عکاسان آماتور و مبتدی از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

آثار این نمایشگاه شامل عکس‌های مستند مربوط به عزاداری‌های ماه‌های محرم و صفر سال جاری است و به کلیه‌ شرکت‌کنندگانی که آثارشان به بخش مسابقه راه یافته است، گواهی شرکت و کتاب سوگواره اهدا خواهد شد.

جوایز بخش حرفه‌ای این نمایشگاه نیز به شرح زیر اعلام شده است: نفر اول، سکه تمام بهار آزادی به همراه تندیس و لوح تقدیر سوگواره خط سوم، نفر دوم، نیم سکه بهار آزادی به همراه تندیس و لوح تقدیر سوگواره خط سوم و نفر سوم، ربع سکه بهار آزادی به همراه تندیس و لوح تقدیر سوگواره خط سوم؛ همچنین در بخش آماتور نیز به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.

سیدحسین دعایی، محسن داجر، سیدمجتبی دعایی، سیدعلیرضا سیدموسوی و حمیدرضا درویش اعضای شورای سیاست‌گذاری این سوگواره بوده‌اند و آثار توسط ساعد نیک‌ذات، افشین بختیار و سیف‌اله صمدیان داوری شده است.

دومین دوره سوگواره عکس عاشورایی «خط سوم» به دبیری سیدمجتبی دعایی برگزار شده و بهزاد استادیان نیز دبیر اجرایی آن بوده است.

شرکت در مراسم افتتاحیه در تاریخ جمعه ۱۳ آذرماه ساعت ۱۷، در تالار استاد «جلیل شهناز»، برای عموم آزاد است.

نمایشگاه دومین سوگواره عکس عاشورایی «خط سوم» تا ۱۸ آذرماه ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند برای دیدن آثار به نشانی خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.