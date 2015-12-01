به گزارش خبرگزاری مهر، شماره پنجم هفته نامه «همشهری لاهور» که با سردبیری «عمران باجوه» هر هفته در «لاهور» پاکستان به چاپ می رسد، منتشر شد.

«احمد نور» با مطلبی تحت عنوان «اقدام غیر محتاطانه و عواقب وحشتناک» به بررسی تنش های اخیر ترکیه و روسیه در جریان هدف قرار دادن جنگنده su-۲۴ روسیه توسط دولت ترکیه در سوریه پرداخته است.

ضمن این گزارش یک تحلیل گر روسی با نام «جورج میرزیان» این گونه اظهار نظر کرده است: اینکه هواپیمای روسیه به مرز ترکیه وارد شده بود یا اینکه در طول دوران حادثه کاملا داخل خاک سوریه بوده است هیچکدام مجوزی برای هدف قرار دادن این جنگنده از جانب «آنکارا» نیست و این اقدام در واقع یک تحریک دیپلماتیک از جانب ترکیه برای روسیه است.

وی افزود: موضوع صرفا درگیری بر سر هدف قراردادن جنگنده روسی توسط یک کشور عضو ناتو نیست چرا که دو کشور روسیه و ترکیه در حال مذاکره با یکدیگر بودند و «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه نیز قرار بود به ترکیه برود. آنکارا با این اقدام ثابت کرد که صرفا به مذاکره با «مسکو» اکتفا نمی کند و در حقیقت در پی آن است که روابط خود با روسیه را به سمت نزاع بکشاند.

وی تصریح کرد: آنکارا به طور کامل از عواقب این اقدام و خطرات استراتژیک آن آگاه بود.

در همین راستا «پیپه اسکوبار» با تحلیلی تحت عنوان «اعلام جنگ اردوغان علیه روسیه» به تحلیل موضوع مذکور پرداخته است، وی در قسمتی از این گزارش بیان می دارد: این اقدام «اردوغان» بیانگر این امر است که «آنکارا» به هیچ وجه توافق وین جهت برقرای صلح در سوریه را نخواهد پذیرفت.

در ادامه «مارک ویلر» محقق دانشگاه کمریج انگلستان با تحلیلی تحت عنوان «مجوز استفاده از قدرت جنگی برای دفاع خویش» به بررسی نشست وین و حضور سران کشورهای آمریکا، استرالیا و روسیه در سایه حملات پاریس می پردازد.

وی ضمن این گزارش بیان می کند که سران این کشورها در وین از عزم خویش برای آغاز جنگ در سوریه تا پایان سال جاری علیه اقدامات گروه تروریستی خبر دادند و به دنبال آن شورای امنیت سازمان ملل نیز با تصویب قطعنامه ای تحت عنوان «تهدید صلح و امنیت بین المللی» اقدامات علیه گروه تروریستی داعش در سوریه را مجاز خواند.

وی افزود: بدون شک شورای امنیت سازمان ملل از اعضای این شورا درخواست کرده است که برای نابودی مواضع داعش در عراق و سوریه تمام اقدامات ضروری را انجام دهند.

به دنبال آن «احسن اکبر»، با مطلبی تحت عنوان «اعدام رهبران حزب اپوزیسیون بنگلادش و بیانیه سیاسی حسینه واجد به بررسی تنش های اخیر پاکستان و بنگلادش به خاطر اعدام دو رهبر حزب اپوزیسیون بنگلادش به جرم حمایت از پاکستان در جنگ این دو کشور در سال ۱۹۷۱ می پردازد.

به دنبال اعدام این دو رهبر حزب اپوزیسیون بنگلادش، پاکستان اعتراضات شدیدی را به دولت «دهاکه» اعلام کرد و در این راستا وزارت خارجه پاکستان بیانیه اعتراض آمیزی صادر کرد اما بنگلادش به بیانیه وزارت خارجه پاکستان اعتنایی نکرد.

پس از آن «بهادر کمار» تحلیلگر پاکستانی در مطلبی تحت عنوان «واکنش نواز شریف به اقدامات آمریکا؛ دعوت پوتین به اسلام آباد» به بررسی دیدار «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان با سران روسیه از جمله «ویکتور ایوانف» رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر روسیه و وزیر خارجه پیشین این کشور، همزمان با سفر «راحیل شریف» رئیس ستاد ارتش پاکستان به آمریکا می پردازد.

در واقع شکاف بین دولت و ارتش پاکستان که مسئله انکارناپذیری است در سفر رئیس ستاد این کشور به آمریکا و ناراضی بودن نخست وزیر این کشور از سفر وی بیشتر نمایان شد.

بهادر کمار نیز در قسمتی از گزارش خود بیان می دارد: دیدار «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان با سران روسیه و دعوت از رئیس جمهوری این کشور برای سفر به پاکستان نخستین اخطار وی به واشنگتن در راستای دعوت رئیس ستاد ارتش این کشور به آمریکا بود.