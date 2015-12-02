به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، روباه و ستاره تازه ترین اثر کورالی اسمیت است که امسال به فهرست نهایی جایزه واتراستونز راه یافت و سرانجام توانست در رقابتی نزدیک با دیگر نامزدهای دریافت این جایزه، جایزه نقدی این دوره از واتراستون را به نام خود کند.

اسمیت در این کتاب داستان ماجراجویی یک روباه را که به دنبال دوست ش می گردد به رشته تحریر در آورده و آن را تصویرسازیز نیز کرده است. او برای نگارش این اثر تنها از ۵۳۵ واژه استفاده کرده و به گفته داوران این جایزه اثری خواندنی و چشم نواز خلق کرده است.

کورالی اسمیت با اشاره به این مطلب که ایده نگارش این اثر با مطالعه شعری از ویلیام بلیک در ذهنش شکل گرفته، می گوید: دریافت جایزه واتراستون برای بسیار هیجان انگیز است. خیلی افتخار می کنم که با کتابی که برای مخاطب کودک و نوجوان خلق شده توانستم نظر بزرگسالان را نیز به این کتاب جلب کنم. از این بابت خیلی خوشحالم . واقعیت این است که داستان روباره و ستاره حاصل یک سفر ذهنی و کاملا شخی برای من است. سعی کردم با نگارش و تصویرسازی این سفر ذهنی آن را به رسمیت بگذارم و این ایده را با دیگران به اشتراک بگذارم.

اسمیت که پیش از این به عنوان تصویرگر کتاب کودک در انتشارات پنگوئن مشغول به کار بوده ادامه می دهد: بر اساس تجربیاتم به این نتیجه رسیدم که بچه ها عاشق سوژه ها و ایده هایی هستند که حول و حوش دوستی و روابط دوستانه می گذرد و البته آنها عاشق تصویرهای دیوانه وار و هیجان انگیز هستند همین باعث شد تا ایده خلق این اثر قوت بگیرد.

جیمز دانت مدیرعامل واتر استونز نیز درباره کتاب روباه و ستاره می گوید: این کتاب به لحاظ فیزیکی محسور کننده است. تصویرسازی های فوق العاده و رنگ بندی کم نظیری دارد و به نظر می رسد می تواند به خوبی شور کتابخوانی را در بچه ها زنده کند. من معتقدم این ساختار و این زیبایی چشم نواز می تواند در آینده به عنوان سبکی مناسب برای ارائه داستان های کلاسیک برای گروه سنی کودک و نوجوان و حتی بزرگسال باشد.

جایزه کتاب واتراستونز هر سال برای معرفی بهترین آثار منتشر شده برای گروه کودک و نوجوان برگزار می و برترین آثار این حوزه را به علاقمندان کتاب معرفی می کند.