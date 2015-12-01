به گزارش خبرگزاری مهر و نقل از سایت فدراسیون فوتبال، قرعه کشی مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا در سال ۲۰۱۶ فردا چهارشنبه در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان میزبان این دوره از مسابقات برگزار می‌شود.

ازبکستان به عنوان میزبان مسابقات در این قرعه کشی رده نخست را به خود اختصاص داده و سید بندی این دوره طبق رده بندی رقابتهای سال ۲۰۱۴ ویتنام انجام می‌شود.

شانزده تیم شرکت کننده در چهار گروه چهار تیمی تقسیم می‌شوند و هر تیم در هر گروه با سایر تیم‌های هم گروه خود یک مسابقه برگزار می‌کند و در نهایت دو تیم برتر هر گروه (در مجموع هشت تیم) به مرحله حذفی صعود می‌کنند و چهار تیم برتر مرحله حذفی هم راهی نیمه نهایی می‌شوند.

تیم‌های پیروز مرحله نیمه نهایی راهی فینال و تیم های بازنده به مسابقه رده‌بندی می‌روند و چهار تیم بازنده مرحله یک چهارم نهایی در مسابقات پلی‌آف شرکت می‌کنند تا تیم پنجم مشخص شود. در پایان هم پنج تیم برتر این دوره از رقابتها به جام جهانی فوتسال ۲۰۱۶ کلمبیا صعود خواهند کرد.