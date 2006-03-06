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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۲۲

/ اختصاصي "مهر" /

ايجاد 328 پايگاه شور نيكوكاري در غرب استان تهران

ايجاد 328 پايگاه شور نيكوكاري در غرب استان تهران

رئيس كميته امداد غرب استان تهران گفت: 328 پايگاه براي جمع آوري كمكهاي خيرين در غرب استان تهران در نظر گرفته شده است.

حسين عليمحمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج افزود: 328 پايگاه در 5 شهرستان كرج ، نظرآباد ، ساوجبلاغ ، شهريار و رباط كريم ، كمكهاي شركت كنندگان در شور نيكوكاري را جمع آوري خواهند كرد.

وي با اشاره به استقبال گسترده مردم از جشن نيكوكاري در سالهاي گذشته خاطر نشان كرد: سال گذشته مجموع كمكهاي نقدي مردم در غرب استان تهران به 668 ميليون و 298 هزار ريال رسيد و بيش از 2 ميليارد و 590 ميليون ريال نيز مجموع ارزش كمكهاي غير نقدي خيرين بود.

عليمحمدي با اشاره به حوزه گسترده كاري كميته امداد در غرب استان تهران اظهار داشت: به منظور جمع آوري و ساماندهي بهتر پايگاههاي شور نيكوكاري امسال بسيجيان ، دانشجويان و دانش آموزان در جمع آوري كمكها با كميته امداد در غرب استان تهران همكاري مي كنند.

وي يادآور شد: كمكهاي جمع آوري شده پس از پايان روز 18 اسفند به ترتيب بين نيازمنداني كه پيش از اين شناخته شده اند ، تقسيم خواهد شد.

کد مطلب 298847

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