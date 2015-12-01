ورزشکاران استان از فوتسالیست ناشنوای مدال آور قزوین تجلیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور مدیر کل ورزش و جوانان، خانواده ورزش ناشنوایان و ورزش دوستان استان از فوتسالیست مدال آور استان در مقابل اداره کل ورزش و جوانان استان استقبال و تجلیل شد.

در این مراسم از مظاهر شیرزاد ملی پوش فوتسالیست استان قزوین که در چهارمین دوره رقابت های قهرمانی جهان در تایلند به نشان طلا تیمی دست یافته بود قدردانی شد.

مظاهر شیرزاد فوتسالیست قزوینی و موفق ترین ورزشکار ناشنوای استان که در جریان رقابت های قهرمانی جهان در تایلند به همراه تیم ملی به نشان طلای جهان دست یافته است در باره این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: مسابقات جهانی فوتسال ناشنوایان از سطح بسیار بالایی برخوردار بود، حریفان بیشتر اروپایی بودند و ژاپن و تایلند حریفان آسیایی ما بودند که با همت بازیکنان تیم ملی برای دومین بار بر سکوی نخست جهان ایستادیم.

شیرزاد خاطرنشان کرد: سخت ترین دیدار ما برابر تیم ملی هلند در بازی نیمه نهایی بود و در بازی فینال هم موفق شدیم تایلند میزبان را ۸ بر ۳ شکست دهیم که من در این بازی ۳ گل به ثمر رساندم و تنها با یک گل کمتر نتوانستم عنوان آقای گلی را کسب کنم.

مظاهر شیرزاد پیش از این به همراه تیم های ملی فوتسال و فوتبال ناشنوایان کشورمان عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده بود.