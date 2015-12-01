۱۵۸ طرح اشتغال زایی برای مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر خداپرست پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه اشتغال شهرستان بهمئی به منظور تبادل نظر در خصوص اجرای طرح های اشتغال زایی کمیته امداد افزود: با اجرای طرحهای اشتغال و اعطای تسهیلات و کارآفرینی به مردم می توان وضعیت اشتغال جوانان این شهرستان را بهبود بخشید.

وی بیان کرد: در راستای تعاملات گذشته بین این نهاد و بانکهای عامل شهرستان، زمینه همکاری و همراهی هر چه بیشتر این نهاد با بانکها فراهم شده است.

خداپرست پرداخت وامهای قرض الحسنه بانکی در هشت ماهه اول سال جاری روند قابل ملاحظه ای داشته و زمینه اشتغال و توانمندسازی خانواده های مددجو در شهرستان را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: در راستای ارائه تسهیلات و خدمات بهتر به مددجویان نیازمند تعامل و همکاری بیشتر بانکها هستیم.

خداپرست هدف از تشکیل این کمیته را اشتغال زایی و زمینه ارائه اولویتها و اشتغال سنجی عنوان کرد و اظهار داشت: کمیته امداد شهرستان بهمئی در هشت ماهه گذشته سال جاری ۱۵۸طرح اشتغالزایی با اعتبارات کمیته امداد و تسهیلات بانکی برای مددجویان اجرا کرده است.

مدیرکمیته امداد شهرستان بهمئی اعتبار اجرای این طرح ها را بیش از ۱۵ملیارد ریال عنوان کرد و گفت: این طرح ها در سرفصل های دامداری، گاوداری، جوشکاری، مغازه داری، خواربارفروشی و سایر طرحهای دیگر برای متقاضیان اجرایی شده است.

وی بیان کرد: رویکرد اصلی کمیته امداد توانمندسازی اقتصادی و فرهنگی خانواده و بحث اشتغال و خودکفایی مددجویان و نیازمندان است.

خداپرست اظهار داشت: در همین راستا تعداد ۱۵ مورد تسهیلات اشتغال زایی با مبلغ یک میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال برای مددجویان تحت حمایت این نهاد در شش ماه اول سال جاری توسط بانک توسعه تعاون شهرستان پرداخت گردیده است.