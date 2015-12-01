سطح علمی بهره برداران کشاورزی استان هرمزگان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حیدری پوری ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل صداوسیما ضمن تشریح ظرفیت های بخش کشاورزی استان، استفاده از رسانه ملی برای ترویج فرهنگ کار و تلاش را از ضروریات بخش کشاورزی هرمزگان دانست واظهارداشت:۶۰درصد جمعیت استان در روستاها زندگی می کنندکه ۹۰درصد آنها به کار دامپروری ، کشاورزی وصیادی مشغول هستند.

وی با اشاره به اینکه ۸۶هزار هکتار از اراضی باغی وزراعی استان به سیستم آبیاری نوین مجهز است، تصریح کرد: استفاده مناسب از سیستم آبیاری نوین ، مدیریت مصرف آب ، ترویج تولید محصول سالم ، توسعه کشت های متراکم ، اقتصادی کردن محصولات کشاورزی با ترویج تنوع کشت واصلاح الگوی کشت از مهمترین موضوعاتی است که رسانه می تواند در برنامه سازی ازآنها بهره بگیرد.

حیدری پوری تاکید کرد: بیش از ۸۰درصد بهره برداران بخش کشاورزی استان کم سواد یا بیسواد هستند و برای اینکه بتوانیم محصولات صادراتی مناسب تولید کنیم باید دانش کشاورزان را افزایش دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : برای ارتقاء آگاهی کشاورزان و ترویج فرهنگ کار وتلاش در قالب تفاهم نامه با صداوسمیای مرکز خلیج فارس موضوعات علمی وفنی بخش کشاورزی از طریق رسانه به مخاطبان انعکاس داده می شود.

در ادامه مدیر کل صدا وسیمای مرکز خلیج فارس گفت: رسانه ملی آمادگی خود را برای انعکاس رویداهای بخش کشاورزی اعلام می کند.

مهران جلایی افزود: فرهنگ مباحث کشاورزی وانعکاس آن از رسانه، نیازمند تعامل وهمفکری مسئولان سازمان جهاد کشاورزی وکارشناسان آن دارد.

وی با یبان اینکه در فصل زمستان در کشور به دلیل سرما در اکثر استان ها فعالیت های کشاورزی متوقف می شود اظهارداشت: هرمزگان به دلیل شرایط آب وهوایی، محصولات خارج از فصل تولید می کند واین خود یک فرصت است برای برنامه سازان صداوسیما.

جلایی در انتها تاکید کرد: مباحث بخش کشاورزی از طریق رسانه باهدف فرهنگ سازی کار وتلاش و انتقال دانش به کشاورزان بیش از پیش تقویت خواهد شد.