وضعیت اقتصادی واحدهای حمل و نقل استان قزوین بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا محمدی دبیر کار گروه حمل و نقل شورا ی گفتگو دولت و بخش خصوصی در پنجمین جلسه این کارگروه که ظهر سه شنبه در محل خانه حمل و نقل استان قزوین برگزار شد اظهارداشت: واحدهای صنفی فعال و قدیمی که تعداد زیادی از رانندگان حرفه ای در آن مشغول به فعالیت هستند درآستانه تعطیلی است.

رئیس انجمن صنفی رانندگان وانت استان قزوین تصریح کرد: ورود واحدهای صنعتیٰ، تولیدی، کارگاهی و فروشگاهی به عرصه خدمات حمل و نقل بستر سوء استفاده از رانندگان واحدهای صنعتی حمل و نقل و شهروندان را فراهم کرده است.

وی گفت: ارائه مجوز بیش از نیاز شهر قزوین باعث برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا و استفاده نشدن از واحدهای تخصصی حمل و نقل موجب نارضایتی و کاهش درآمدهای فعالان این بخش شده است.

محمدی لزوم برخورد قاطع با افراد حقیقی و حقوقی فاقد مجوز حمل و نقل و تداوم جلسات کارشناسی با حضور مسئولین زیربط را راهکار برون رفت از مشکلات این بخش دانست.

وی بیان کرد: حمل و نقل یکی از ارکان اساسی در اقتصاد کشورهاست و برای حل مشکلات این بخش باید همه مسئولان همکاری کند و عزم جدی در این زمینه باشد.

رضا میرزاخانی رئیس کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم در این جلسه گفت: تشکیل جلسات مداوم ماهیانه بصورت تخصصی در بخش های مختلف حمل و نقل و لزوم بررسی مسائل و مشکلات این بخش در این جلسات می تواند در ارائه راهکار به مسئولین راهگشا باشد.

میرزاخانی تصریح کرد: نتیجه بخش بودن مذاکرات در جلسات تخصصی موجب دلگرمی فعالان حوزه حمل و نقل کالای استان قزوین می شود و الکترونیکی شدن مکاتبات اتحادیه های تحت پوشش اتاق اصناف قزوین در رسیدگی بروز مشکلات تأثیرگذار است.

ابراهیم کولجی رئیس اتاق اصناف استان قزوین هم اظهارداشت: تشکیل پنج کمیسیون تخصصی در اتاق اصناف استان با هدف پیگیری تخصصی و جلوگیری از اعمال نظرات شخصی و غیر کارشناسانه گامی مهم در جهت هم افزایی برای رفع مشکلات و مسائل اتحادیه های صنفی است.

کولجی تصریح کرد: ضمن برخورد با واحدهای صنفی بدون مجوز و متخلف در این زمینه با قاطعیت عمل خواهیم کرد.

در این جلسه صادق پور از اتحادیه فروشندگان اتومبیل و رسته های وابسته و سید جلال موسوی از انجمن صنفی رانندگان کالای شهرستان قزوین و سایر اعضای کارگروه مسائل و مشکلات حوزه های کاری خود را مطرح و خواستار پیگیری آن از سوی کارگروه شدند.