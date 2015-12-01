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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۰۵

هادی العامری:

ترکیه، قطر و عربستان تأمین‌کننده منابع مالی داعش هستند

ترکیه، قطر و عربستان تأمین‌کننده منابع مالی داعش هستند

«هادی العامری» رئیس سازمان بدر عراق در سخنانی با بیان اینکه قطر، ترکیه و عربستان از داعش حمایت مالی می کنند، گفت: واشنگتن باید توقف این حمایت ها را از دوستان خود خواستار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «هادی العامری» رئیس سازمان بدر عراق در سخنانی اعلام کرد: قطر، آمریکا و عربستان سعودی اقدام به حمایت های مالی از تروریست های داعش می کنند.

بر اساس این گزارش، وی با بیان اینکه عربستان، قطر و ترکیه همچنین عبور و مرور تروریست های داعش از مرزها را تسهیل می کنند، تصریح کرد: از آنجایی که این سه کشور از هم پیمانان آمریکا هستند، واشنگتن باید از آنها بخواهد حمایت های مالی خود از داعش را متوقف سازند.

رئیس سازمان بدر عراق در ادامه اظهار داشت: اگر آمریکا در مبارزه با داعش جدی است باید با اقدام داعش در قاچاق نفت از سوریه و عراق به ترکیه مقابله کند.

وی با بیان اینکه ترکیه تسهیلات و امکانات زیادی را در اختیار تروریست های داعش قرار می دهند، اظهار داشت: این حمایت ها هرچه سریعتر باید متوقف شوند.

العامری همچنین نسبت به برخی اظهارنظرها در خصوص لزوم تجزیه عراق برای برون رفت از بحران کنونی به شدت هشدار داد.

کد مطلب 2988502

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