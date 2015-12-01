هفته پژوهش فرصت مناسب رقابت در حوزه تحقیق است

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله کامکار در جلسه هماهنگی برنامه های هفته پژوهش و فن آوری البرز که صبح امروز برگزار شد، اظهار کرد: نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و اعضاء کمیته ها باید با حضور جدی خود در برنامه های هفته پژوهش، بسترهای قابت سالم در حوزه تحقیقات و فناوری را به وجود آورده و در صدد برطرف کردن مشکلات این عرصه باشند.

وی در ادامه ضمن ارائه گزارش از روند اجرای برنامه ها بر استفاده تمام ظرفیت ها و توان دستگاه های متولی در زمینه علم و فن آوری جهت تامین هزینه های لازم و ارائه خدمات بهتر به گروهای هدف و رعایت صرفه و صلاح و اجتناب از امور غیر ضروری تاکید کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار البرز خاطر نشان کرد: دبیران کمیته ها باید در هفته پژوهش و فناوری پیشرفت را همواره مدنظر قرار داده و با همکاری و مشارکت یکدیگر برای ترویج پژوهش و فن آوری ها در میان اقشار مختلف جامعه قدم‌های مثبتی بردارند.

کامکار افزود: برگزاری نمایشگاه، جشنواره ایده های برتر، جشنواره برگزیدگان پژوهش و فن آوری، جشنواره دانش آموزی و تجلیل از فناوران و پژوهشگران برتر از جمله برنامه های هفته پژوهش و فن آوری است.

جانشین رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان البرز با توجه به اولویت‌های نمایشگاه هفته پژوهش گفت: تعیین تکلیف و ساماندهی غرفه های واگذار شده در نمایشگاه جزو اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظایفی است که باید هر چه سریع تر انجام شود.

هفته پژوهش ۹۴ در استان البرز با رویکرد ملی برگزار می شود

وی شعار محوری هفته پژوهش را «استان البرز مهد و علم و پژوهش و فناوری» اعلام کرد و گفت: هفته پژوهش و فناوری با رونمایی از طرح پژوهشی برتر از روز شنبه ۱۴ آذرماه آغاز می ‌شود.

کامکار با اشاره به اینکه هفته پژوهش و فناوری تا ۱۸ آذرماه ادامه خواهد داشت، گفت: برنامه افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری روز شنبه ۱۴ آذرماه ساعت 9 و 30 دقیقه صبح با حضور مسئولان کشوری، استانی، استادان، دانشجویان، پژوهشگران، صاحبان صنایع، فناوران، کارشناسان، معلمان و دانش آموزان در تالار امام خمینی(ره) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و به‌صورت همزمان نمایشگاه فناوری و فن بازار افتتاح و به مدت ۵ روز دایر خواهد بود.

جانشین رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان البرز در پایان افزود: تجلیل از برگزیده های پژوهشی در حوزه علم و فناوری و معرفی محصولات تجاری شده در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در قالب جشنواره، تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان از محورهای این همایش خواهد بود.

در این نشست مصوب شد که کمیته های علمی در راستای معرفی پژوهش های واجب و ضروری و کمیته اجرایی و تبلیغات و اطلاع رسانی برای اجرای با کیفیت برنامه ها و نمایشگاه در این چند روز مانده به افتتاح نهایت تلاش خود را برای برگزاری هر چه با شکوه تر برنامه ها انجام دهند.