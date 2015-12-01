ارائه خدمات پزشکی به ۱۷۰۰ زائر در دارالشفاء هلال احمر قم

محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دارالشفا توسط جمعیت هلال احمر در موکب حضرت معصومه(س) در کربلای معلی ایجاد شده که شامل ۲۵ کادر درمانی از جمله پزشک، پرستار، تکنسین اتاق عمل، ماما، امدادگر و نجاتگر در دو بخش خواهران و برادران است.

وی با بیان اینکه این موکب به صورت ۲۴ ساعته فعال است، افزود: تاکنون به بیش از هزار و ۷۰۰ نفر خدمات درمانی و امدادی در این دارالشفا ارائه شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم عنوان کرد: تاکنون ۲۳۶ نفر به صورت سرپایی جراحی‌، ۵۲۳ نفر پانسمان و ۹۴۰ نفر از خدمات تزریقات بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به توزیع ماسک در میان افراد مراجعه کننده به دارالشفا افزود: بیشترین مراجعه زائران به دارالشفای موکب حضرت فاطمه معصومه(س) به دلیل سرماخوردگی و مشکلات گوارشی بوده ‌که توسط پزشکان درمان شده‌اند.