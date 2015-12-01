مانور تکنیک های رزمی ونظامی گروگان گیری وآزادسازی برگزار شد

سرهنگ مجید حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه افزایش قدرت نظامی ورزمی یک از شاخص های مهم نیروهای انتظامی در نبردهای تن به تن است، اظهار داشت: نیروهای انتظامی شهرستان و یگان ویژه استان با انجام مانورو تاکتیک گروگان گیری وآزاد سازی آن طرحی را در سطح خیابانهای میناب با هدف رزم آمایی نیروها به معرض نمایش گذاشت که این طرح با دستگیری گروگان گیرها و آزاد سازی گروگان به کار خود پایان داد.

جاجی زاده گفت: توان رزمی نیروها با ید درهمه زمینه ها مورد آزمایش قرار گیرد تا در مواقع حساس بتوان در عملیاتهای نظامی وانتظامی به موفقیت رسید.

وی از آمادگی نیروهای رزمی وانتظامی شهرستان خبر داد و گفت: نیروهای انتظامی شهرستان میناب آمادگی برخورد وسرکوب هرگونه عملیاتی را دارند وبا تدابیر جدید انتظامی شهرستان در کمترین زمان در محلهای مورد نظر حضور پیدا خواهند کرد.

حاجی زاده با بیان اینکه شهرستان میناب باید کمترین آمار جرم وسرقت را در استان وکشور به خود اختصاص دهد، گفت: با همکای مردم شهرستان وبرنامه ریزی های انجام شده در زمینه کارهای فرهنگی، آمار جرم وسرقت را در میناب به کمترین میزان خواهیم رساند.