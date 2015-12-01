تبریز ظرفیت لازم را برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر سه شنبه در دیدار با شهردار منطقه ۶ تبریز با اشاره به ظرفیت های تبریز در منطقه خاورمیانه اظهار داشت: شرایط فعلی منطقه و کشورهای همسایه ای چون ترکیه و روسیه فرصت مناسبی برای پیشبرد اهداف و پروژه های صنعتی ایران است و با توجه به دسترسی تبریز به بازارهای اروپا و کشورهای همسایه می توان با همت مسئولان و همکاری مردم به نتایج مهمی بویژه در حوزه اقتصادی دست یافت.

وی با تاکید بر لزوم احساس مسئولیت عمومی در قبال ارتقای جایگاه تبریز خاطرنشان شد: امروز بیشترین تاکید و تلاش دشمن بر این است که مردم ناراضی باشند بنابراین هر کسی در جهت رضایت مردم قدم بردارد مصداق دفاع از آرمان های نظام و انقلاب حرکت کرده و مقابل دشمن ایستاده و خوشبختانه این روحیه در بین همکاران و پرسنل منطقه ۶ شهرداری تبریز وجود دارد که این روحیه بسیجی بخصوص برای خدمت رسانی در مناطق حاشیه شهر جهت دهی شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو به تاکیدات رهبری در خصوص خدمت رسانی صادقانه و بی دریغ به مردم گفت: تلاش های شهرداری تبریز در جذب سرمایه گذار و اجرای پروژه های کلان اقتصادی قابل تقدیر است زیرا با وجود کاهش ساخت و سازها و منابع درآمدی شهرداری طرح و پروژه های بزرگی را در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با اولویت دهی به اشتغالزایی جوانان و توسعه همه جانبه شهر اجرا کرده است.

رحمانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ظرفیت های منطقه غرب تبریز برای ایجاد درآمدهای پایدار بدلیل قرار گرفتن در منطقه صنعتی این کلانشهر اظهار داشت: تداوم همکاری مردم و اهالی منطقه با دستگاه ها و سازمان های خدمت رسان، علاوه بر توسعه منطقه غرب می تواند منجر به توسعه همه جانبه کلانشهر تبریز شود.