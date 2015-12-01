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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۰

همزمان با اربعین حسینی(ع) صورت گرفت؛

رونمای از یادمان شهید عباسعلی مختاری در دانشگاه پیام نور

رونمای از یادمان شهید عباسعلی مختاری در دانشگاه پیام نور

همزمان با اربعین حسینی(ع) از یادمان شهید عباسعلی مختاری در دانشگاه پیام نور رونمای شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اربعین حسینی (ع) و هشتمین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه، یادمان شهید عباسعلی مختاری در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور رونمایی شد.

این مراسم معنوی همراه با سوگواری و مدیحه سرایی و با حضور دکتر علی اصغررستمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه پیام نور، دکتر تقی خانی مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر اکبری قائم مقام دانشگاه، دکتر نجفی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و کارکنان، در جوار مقبره شهدای گمنام برگزار شد.

شهید عباسعلی مختاری یکی از شهدای گمنامی بود که در سال ۱۳۸۷ در مقبره شهدای گمنام دانشگاه پیام نور به خاک سپرده شده بود که پس از انجام آزمایش های مکرر، هویتش احراز و شوق دیدار ۳۳ ساله خانواده این شهید بزرگوار پایان یافت.

کد مطلب 2988526
زهرا سیفی

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