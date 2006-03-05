گزارش نمايشگاه گروهي بانوان نقاش در گالري گل / آثاري با درونمايه عناصر وجود مادي

به گزارش خبرنگارتجسمي " مهر"، با افتتاح نمايشگاه گروهي " بهاره خليليان " و" رعنا بهرامي فر" ، صر ديروز در گالري " گل" بيست اثر ازاين هنرمندان به معرض نمايش مخاطبان گذاشته شد.

درآستانه ورود به نمايشگاه اين جملات نظر بيننده را پيش از مشاهده آثار به خود جلب كرد: " در پس رنگ ها و فريب ها باز انسان مي ماند و انتظار. يك واقعه يك حسرت، غم ، شادي ، هوس يا عروج به مرتبه اي ديگر و حتي مرگ . باشد كه آن چه ما از دنيا دريافتيم و در قالبي حقير جا كرديم درنگاه ديگران لحظه اي بيافريند ازتامل ، همايندي و هم انديشي . انسان هايي ساختيم همه درفضايي مادي مثل نارنجي كه روزمرگي خود را دارند و در بعد آبي سيالات خاص خيال خود را براي نمايش دادن درون و برون استفاده كرده اند ."



اثر: بهاره خليليان

از اين دوهنرمند كه علاوه برآثار نقاشي ،كارهاي سفال نيز به چشم مي خورد ، درمعرض تماشاي مخاطبان گذاشته شده است . هرد وهنرمند معتقدند : سفال استعاره اي است ازنماد عنصر وجود مادي وجلاي مجازي از بودن و شيشه در آثارمان شفافيتي خشن است از نگاهي ديگر.

ظاهرا خطوطي كه در آثار نمايان هستند، نشاني از عصيان زدگي و مرز شكني است و درجايگاه ديگر نظم وقانون را به تصويرمي كشد . درهرحال همه چيز نسبي به نظر مي آيد.

زن محروم تقريبا درتمام تابلوها ديده مي شود و اين پرسش را درذهن بيننده طرح مي كند كه چرا زن به عنوان عنصر اصلي اين آثار انتخاب شده است؟

"بهاره خليليان" درپاسخ مي گويد : دردرجه اول ، كارهاي ما نوعي تحقيق محسوب مي شود تا يك اثر هنري . ديگر اين كه ما همواره به عنوان يك زن وبا علم به مظلوميت ها و سختي هايي كه يك زن دربرهه هاي مختلف زندگي اش آن را تحمل مي كند به خلق اين آثارپرداخته ايم . ما فمينيسم نيستيم اما هميشه دردها و اساسا مشكلات وطبقه بندي جنسيتي را دراجتماع مشاهده و از اين بابت ناراضي بوده ايم . روي اين اصل تصميم گرفتيم آثاري با عنوان زن وانتظار خلق كنيم .

هر دو نقاش جوان براين اعتقادند كه چرخه آموزشي دانشگاه هاي هنر درشاخه ها وابعاد مختلفي بايد مورد درمان قراگيرد.

" خليليان " با تاسف مي گويد : انواع سبك ها را دردانشگاه به ما ياد نمي دهند. امروز اگر دقت كنيد مي بييندكه بيشترسبك هاي نقاشي دررئال محدود مانده است . استادان اين رشته براي دانشجويان به آن شكل كه بايد وقت نمي گذارند. اين درحالي است كه موفقيت درحيطه نقاشي مشروط به القاء حس و اندوختن تجارب است . اما در حال حاضر، بيشترين بخش سيستم آموزشي ما را تقليد وروش هاي نادرست كپي برداري گرفته است .



اثر: رعنا بهرامي فر

وي مي افزايد: به خصوص اين كه با آمدن روش " اپك " دانشجويان ديگر به طراحي اهميتي نمي دهند. اين روش باعث مي شود نوري درپشت بوم به وجود آيد و هنرمند با استفاده از آن به خلق اثر مي پردازد، بي آن كه كاملا به زواياي طراحي اشراف داشته باشد .

نمايشگاه آثار اين دو هنرمند، عصر ديروز در گالري " گل " افتتاح شد و تا پانزدهم اسفندماه دراين مكان ادامه مي يابد. " بهاره خليليان " دانشجوي رشته گرافيك و " رعنا بهرامي فر" فارغ التحصيل رشته نقاشي است .