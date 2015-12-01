۱۰۱ دهیاری جدید در استان زنجان تشکیل می شود/ فعالیت ۵۰ دهیار زن

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمودی ظهر سه شنبه در کار گروه بانوان و خانواده استان زنجان در محل استانداری، به فعالیت بانوان در دهیاری ها اشاره کرد و افزود: تشکیل دهیاری ها مدیریت نوین در روستاها است که خوشبختانه فعالیت بانوان در دهیاری ها بسیار مطلوب است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه تشکیل دهیاری ها فرصتی در راستای ورود بانوان برای حضور در فعالیت های عمرانی، فرهنگی و آموزشی بوده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری زنجان با اشاره به اینکه ۹۳۵ روستای استان دارای سکنه هستند، گفت: ۳۷۰ هزار و ۹۷۴ نفر جمعیت و ۱۰۳ هزار و ۲۲۸ خانوار و ۵۴۱ دهیاری در استان وجود دارد.

محمودی تاکید کرد: این دهیاری ها ۳۳۹ هزار و ۸۲۱ نفر و ۹۵ هزار و ۳۹۹ خانوار را تحت پوشش دارند و درصد جمعیت دهیاری به کل روستاهای استان ۹۱.۵ درصد است.

وی افزود: تا پایان سال جاری، ۱۰۱ دهیاری دیگر در روستاهای بین ۳۰ تا ۵۰ خانوار در استان زنجان تشکیل می شود.

مدیرکل امور روستایی استانداری زنجان با اشاره به فعالیت ۵۴۱۵۴۱ دهیار در این استان تصریح کرد: از این تعداد ۵۰ دهیار زن در دهیاری های استان فعالیت می کنند.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری زنجان بیشترین دهیار خانم فعال را در شهرستان زنجان به تعداد ۲۴ نفر ذکر کرد و افزود: ابهر یک نفر، خدابنده ۱۳ نفر،ماهنشان پنج نفر و ایجرود هشت نفر و طارم هم یک نفر دهیار زن دارند.

محمودی در خاتمه افزود: از این تعداد دهیار خانم ۲۹ نفر دیپلم، دو فوق دیپلم، ۲۰ نفر لیسانس و یک نفر هم فوق لیسانس است.