بالاخره آري هان به ايران آمد/ سرمربي هلندي امروز هم روي نيمكت پرسپوليس نمي نشيند

به گزارش خبرنگار" مهر" آري هان به همراه دو دستيار خارجي خود ساعت 30/1 دقيقه بامداد امروز وارد فرودگاه مهرآباد شد و از سوي مسئولان باشگاه پرسپوليس مورد استقبال قرار گرفت.

سرمربي هلندي پرسپوليس با وجود حضور در ايران امروز در ديدار اين تيم برابر كشت و صنعت شوشتر روي نيمكت نخواهد نشست و تئودور يونگ سرمربي اين تيم خواهد بود. به گفته يكي از مسئولان باشگاه پرسپوليس آري هان از ديدار برابر استقلال روي نيمكت اين تيم خواهد نشست.

" اشتاين وندنبورك " متولد سال 1976 ميلادي دركشور بلژيك بعنوان فيزيوتراپ و" نيكولاس دي بري " معروف به نيكول متولد سال 1944 دركشورهلند، بعنوان مربي دروازه بانهاي تيم پرسپوليس، به همراه " آري هان" وارد ايران شدند.