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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۲۹

بالاخره آري هان به ايران آمد/ سرمربي هلندي امروز هم روي نيمكت پرسپوليس نمي نشيند

بالاخره آري هان به ايران آمد/ سرمربي هلندي امروز هم روي نيمكت پرسپوليس نمي نشيند

آري هان سرمربي هلندي تيم فوتبال پرسپوليس باوجود حضور در ايران در بازي امروز روي نيمكت اين تيم نمي نشيند.

به گزارش خبرنگار" مهر" آري هان به همراه دو دستيار خارجي خود ساعت 30/1 دقيقه بامداد امروز وارد فرودگاه مهرآباد شد و از سوي مسئولان باشگاه پرسپوليس مورد استقبال قرار گرفت.

سرمربي هلندي پرسپوليس با وجود حضور در ايران امروز در ديدار اين تيم برابر كشت و صنعت شوشتر روي نيمكت نخواهد نشست و تئودور يونگ سرمربي اين تيم خواهد بود. به گفته يكي از مسئولان باشگاه پرسپوليس آري هان از ديدار برابر استقلال روي نيمكت اين تيم خواهد نشست.

" اشتاين وندنبورك " متولد سال 1976 ميلادي دركشور بلژيك بعنوان فيزيوتراپ و" نيكولاس دي بري " معروف به نيكول متولد سال 1944 دركشورهلند، بعنوان مربي دروازه بانهاي تيم پرسپوليس، به همراه " آري هان" وارد ايران شدند.

کد مطلب 298854

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