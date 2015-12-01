افزایش قربانیان انتفاضه به ۱۰۸ نفر/ آخرین آمار از توسعه شهرک ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت بهداشت فلسطین امروز در بیانیه ای اعلام کرد که یک دختر فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهر طولکرم واقع در شمال کرانه باختری به شهادت رسید.

فلسطین الیوم نیز به نقل از وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که شمار شهدای انتفاضه جدید فلسطین موسوم به انتفاضه قدس یا سوم به ۱۰۸ نفر افزایش یافت.

خبرگزاری سما نیز به نقل از مرکز مطالعات «عبدالله الحورانی» وابسته به سازمان آزادیبخش فلسطین گزارش داد که در ماه گذشته میلادی (نوامبر) ۳۴ فلسطینی در کرانه باختری و نوارغزه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند.

این مرکز همچنین گزارش داد که در ماه گذشته میلادی، کابینه رژیم صهیونیستی طرح احداث بیش از ۵ هزار واحد مسکونی جدید را در شهر قدس و کرانه باختری تصویب کرده است.

انتفاضه قدس یا انتفاضه سوم از اول اکتبر و در اعتراض به تشدید هتک حرمت صهیونیست ها به مسجدالاقصی در قدس و کرانه باختری آغاز شد و کم کم به دیگر مناطق فلسطین همچون نوارغزه و اراضی اشغالی ۴۸ کشیده شد.