به گزارش خبرگزاری مهر، در نهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران حدود ۲۰۰ نفر با تکمیل فرم شرکت در کارگاه‌های آموزشی روی سایت جشنواره سینماحقیقت، متقاضی شرکت در این ورک‌شاپ‌ها شده بودند که پس از بررسی‌های به عمل آمده، افراد واجد شرایط شرکت به این شرح انتخاب و معرفی شدند:

آذری فرشید/ آزادی مهدی/ آقائی‌جشوقانی محسن/ آقاامینی‌ها یاسر/ آیت‌اللهی فرهاد/ احمدی‌سلیمانی مهدیه‌سادات/ اسدی محمدسام/ اصلانی لیلا/ اطلسی طلایه/ افرند شیرین/ امیری فتح‌الله/ ایران‌تاژ آتنا/ باغبان یاسمن/ باقری مهدی/ بهروز فاطمه/ پروازه عزت‌الله/ پورجعفریان زهرا/ تاجمیر ریاحی بهنام/ توکلی حسین/ تهرانی مازیار/ جذاب سیدمرتضی/ جعفری سیدمحمدصادق/ چوپان مینو/ حائری رضا/ حامدی حبیبه/ حسینی سیدروح‌الله/ حسینیون سیدعبدالعلی/ حناچی خاطره/ حیدری افسانه/ حیدریان سعید/ خوارزمی‏نصرت محمد/ خالقوردی علیرضا/ خلجی زهرا/ خلیلی پوریا/ خوش‌فرمان محمدرضا/ دهقان علیرضا/ رستمی‌شکوه لیلا/ رسولی بهمن/ رضایی‌زاده الله‌کرم/ رضایی مهدی/ رضاییان‌مقدم آزادی/ رئیس‌الساداتی مرجان/ زاهد مونا/ زایری غلامعباس/ زمانیان مهرنوش/ ستایش‌مهر مرضیه/ سرافراز فاطمه/ سعادت کیمیا/ سعیدی محسن/ سعیدی نوشا/ سلحشور سحر/ شریعتی هادی/ شفاعت سیدعلی‌اصغر/ شیری مصطفی/ صادقی سعید/ صالحی فاطمه/ صباغیان‌کاخکی امیررضا/ ضیائی علیرضا/ عاقلی مریم/ عبدالله‌زاده‌زارع علیرضا/ عبداللهی‌پناه علیرضا/ عظیمی شهریار/ غفاریان محمدابراهیم/ فروهرنیا کیارش/ فرهنگ‌دوست سارا/ فضائلی آبتین/ کردمیر طیبه/ کریم‌الدینی معین/ کلجه‌ای حامد/ گنجی مهدی/ گوچک‌زاده رضا/ مجدنیا فاطمه/ محمدی مریم/ محمودی مجتبی/ مرات لیلا/ مربیان زهرا/ معروفی الهام/ میرهاشمی سیدجواد/ نادری شهاب/ نبوی سیدباقر/ نجفیان طیب/ نورمحمدی‌قمی معصومه/ نوری سعید/ نوری مرجان/ یعقوبی‌ریکنده فاطمه.

تمامی پذیرفته‌شدگان می‌بایست حداکثر تا تاریخ ۱۵ آذر نسبت به تحویل مدارک از جمله کپی کارت شناسایی صنفی، کپی کارت دانشجویی، کپی کارت ملی، فایل عکس و اصل فیش واریزی بانکی به مبلغ (۱۰۰۰۰۰۰) یک میلیون ریال به حساب شماره ۷۰۰۷۹۳۵۲۳۲۱۱ نزد بانک شهر شعبه شهید قندی اقدام کنند و فیش واریزی را به معاونت مالی این مرکز ارائه دهند. در صورت انصراف از حضور در کارگاه، مبلغ واریزی به حساب مرکز به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

در صورت عدم تحویل مدارک مربوطه و همچنین عدم واریز مبلغ ذکر شده به حساب مرکز در زمان مقرر، نام متقاضی از لیست پذیرفته‌شدگان نهایی حذف و ستاد اجرایی نسبت به جایگزینی افراد ذخیره اقدام خواهد نمود. همچنین به کلیه هنرپژوهانی که در تمامی کارگاه‌ها حضور فعال داشته و در طول زمان برپایی آن غیبت نداشته باشند، گواهی حضور اعطا خواهد شد.

برنامه کارگاه‌های پژوهشی نهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»:

بر اساس برنامه ریزی انجام شده در روز دوشنبه ۲۳ آذر، ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۷ کارگاهی با عنوان «از انتخاب دوربین تا تصحیح رنگ در فیلم مستند» توسط رضا تیموری و «صدا، سکوت، موسیقی» توسط فرشاد فدائیان برگزار می شود.

سه‌شنبه ۲۴ آذر، ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۷ کارگاه «سینمای مستند تجربی/ مستند بدون فیلمنامه» توسط سیف‌اله صمدیان برپا می شود.

چهارشنبه ۲۵ آذر، ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۷ کارگاه «فیلمنامه در فیلم مستند» توسط سورین ورمرش از کشور فرانسه برگزار می شود.

پنجشنبه ۲۶ آذر، ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۷ شبکه مستند اروپا (EDN) کارگاه «نکات کلیدی در راهیابی فیلم‌های مستند به بازار‌های بین‌المللی» برگزار می کند.

جمعه ۲۷ آدر، ساعت ۱۴ تا ۱۷ شبکه مستند اروپا (EDN) کارگاه «نکات کلیدی برای تامین فاندهای بین‌المللی» برپا می کند.

شنبه ۲۸ آذر، ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۷شبکه مستند (EDN) کارگاه «اروپا جلسات مشاوره‌های خصوصی» را برگزار می کند.

آن دسته از متقاضیانی که فرآیند ثبت‌نام جذب اسپانسر مالی را انجام داده و طرح ارائه شده ایشان پذیرفته شده، می‌توانند در جلسات مشاوره‌های خصوصی روز ۲۸ آذر حضور داشته باشند.

نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۲۲ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ و با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در سینما فلسطین و سینما سپیده شهر تهران برگزار خواهد کرد.