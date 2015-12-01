نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حقوق بازنشستگان دفاع کنند

احمد قوپرانلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افرادی که قبل از سال ۵۲ بازنشسته شدند، حقوق بسیار کمی دریافت می کنند که در مرحله دوم قانون خدمات کشوری بحث همسان سازی حقوق برای بازنشستگان در نظر گرفته شد، اما اکنون با گذشته شش سال هنوز این قانون اجرایی نشده است.

وی گفت: با اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان بسیاری از مشکلات رفع می شود اما متاسفانه به بازنشستگان تنها وعده های بی نتیجه داده می‌شود.

قوپرانلو در خصوص بیمه بازنشستگان نیز اظهار کرد: بیمه تکمیلی آینده سازان، بیمه ای است که با اجرای طرح بیمه سلامت در کشور، هیچ نیازی به آن نست و دولت می تواند با پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی با بهداشت و درمان هماهنگ و یا با همین سرانه اقدام به احداث بیمارستان کند.

قوپرانلو همچنین با اشاره به انتشار گفته‌های برخی از مسئولان صندوق بازنشستگان در یکی از ماهنامه‌ها افزود: سخنان مسئولان صندوق تنها وعده و وعیدهای بی نتیجه و تکراری است؛ در صورتی که برای رفع مشکلات بازنشستگان بایستی وعده‌ها عملی شود.

وی اظهار کرد: طبق ماده ۸۵ قانون استخدامی مبنی براینکه کلیه دستگاه های اجرایی بایستی بازنشستگان خود را در کنار شاغلین با مشارکت خود بازنشستگان بیمه کنند، متاسفانه این موضوع در ۹۹ درصد دستگاه های اجرایی مورد بی توجهی قرار گرفته و تاکنون اجرایی نشده است.

قوپرانلو گفت: باید از سود شرکت‌ها و کارخانجات مربوط به صندوق بازنشستگی نیز حداقل سالیانه مبلغی به بازنشستگان پرداخت شود.

وی افزود: باید افراد دلسوز که از خود بازنشستگان هستند، سکان هدایت صندوق بازنشستگی را به دست بگیرند.

رئیس کانون بازنشستگی کشوری خراسان شمالی گفت: جای بسی تعجب است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اطلاع از هزینه های روزمره زندگی، چرا اصلا به فکر بازنشستگان نیستند و از حقوق این افراد در مجلس شورای اسلامی دفاع نمی کنند.