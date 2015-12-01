به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۸۲ شورای علمی راهبردی هیات حمایت از کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
تشکیل کمیته برای تسریع در برگزاری کرسیها
حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر هیات حمایت از کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره خواستار تشکیل کمیته دستگاهی در همه دانشگاهها به منظور تسریع در برگزاری کرسیها شد.
وی افزود: وظیفه ارزیابی علمی بر عهده شورای علمی نیست و شوراهای علمی تنها وظیفه ممیزی طرحها و بررسی قابلیت یا عدم قابلیت برگزاری پیش کرسیها را دارند.
رئیس پژوهشگاه حکمت و فلسفه ادامه داد: بعد از نظر مثبت شورای علمی، نظریه قابلیت مطرح شدن در پیش کرسی را پیدا میکند و ما معتقدیم حتی اگر یک نظریه قابلیت طرح در کرسی را نداشته باشد به عنوان یک نظریه ترویجی باید مطرح شود.
برگزاری اجلاسهای علمی در سطح کشور
عضو شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی گفت: آنچه برای هیات حمایت از کرسیها مهم است، برگزاری اجلاسهای علمی در سطح کشور است و رسیدن به یک نظریه در درجه دوم اهمیت است.
جلوگیری از طرح مباحث ایجاد کننده اختلافات مذهبی، قومی
پس از سخنان حجت الاسلام خسروپناه اعضا به بیان نظرات خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است: جلوگیری از طرح مباحث ایجاد کننده اختلافات مذهبی، قومی و ... در کرسیهای ترویجی، تسریع در تشکیل کمیتههای دستگاهی با فراهم کردن زمینهها و مقدمات تشکیل این کمیتهها، تقسیم کار بین دانشگاهها برای برگزاری کرسیها با توجه قابلیتها و ظرفیتهای هر دانشگاه و اهتمام بیشتر به اعطای امتیاز به اساتید برگزار کننده کرسیها.
انتخاب برخی از اعضای کرسی علمی علوم اجتماعی
در پایان جلسه نیز با رأی مثبت اعضاء شورای علمی راهبردی هیات حمایت از کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره تعدادی از اعضای کرسی علمی علوم اجتماعی انتخاب شدند.
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