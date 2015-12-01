به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شهبازی ظهر سه شنبه در کار گروه امور بانوان استان زنجان با اشاره به اینکه کتابخانه خاص برای بانوان در استان زنجان وجود ندارد، افزود: باید تهمیدات لازم برای حضور بانوان در کتابخانه ها مهیا شود.

وی با اشاره به اینکه دهیاری ها در بحث مدیریت روستاها تاثیر بسزایی دارند، اظهار کرد: بانوان بیشتر از مردان در بحث توسعه و آبادانی روستاها موفق هستند و پابه پای مردان در دهیاری ها کار می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: خوشبختانه بانوان تحصیل کرده در روستاها زیاد است و باید روستاها به سمت توسعه و فعالیت در بخش های فرهنگی و اجتماعی سوق داده شود.

شهبازی تاکید کرد: از حضور بانوان در دهیاری ها بیشتر استفاده شود چرا که بانوان در توسعه و آبادانی روستاها بسیارموثر هستند.

وی افزود: وجود ۵۲ دهیار خانم در روستاهای زنجان یک ظرفیت بسیار مهم بوده و باید از این فرصت استفاده شود و براساس برنامه ریزی دهیاران خانم نمونه انتخاب شوند تا مشوق بوده و کار در دهیاری تقویت و بهتر شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان اقدامات در کانون اصلاح و تربیت در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: باید شرایط در جامعه طوری باشد که جامعه ای بدون زندانی داشته باشیم.

شهبازی یادآورشد: کانون اصلاح و تربیت نقش مهمی در تربیت مجرمان زیر ۱۸ سال دارد و باید شرایط بهتری برای این جامعه هدف فراهم کنیم.

وی به بحث مهم ازدواج هم اشاره ای داشت و گفت: فرهنگ ازدواج آسان باید در جامعه مورد نظر قرار گرفته و تصمیمات خوبی اتخاذ شود.

شهبازی افزود: پژوهش در بحث ازدواج مورد نظر صاحب نظران قرار گیرد و با توجه به فرهنگ خاص این استان کارهای کاربردی و تحقیقاتی در این زمینه تدوین شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان در خاتمه تصریح کرد: با افزایش سن ازدواج علل این روند بررسی شود.