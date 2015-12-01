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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۳۰

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان:

حضور بانوان در دهیاری ها بیشتر استفاده شود

حضور بانوان در دهیاری ها بیشتر استفاده شود

زنجان - معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان خواستار حضور بیشتر بانوان در پست دهیاری های استان شد و گفت: بانوان در توسعه و آبادانی روستاها نقش بسیار موثری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شهبازی ظهر سه شنبه در کار گروه امور بانوان استان زنجان با اشاره به اینکه کتابخانه خاص برای بانوان در استان زنجان وجود ندارد، افزود: باید تهمیدات لازم برای حضور بانوان در کتابخانه ها مهیا شود.

وی با اشاره به اینکه دهیاری ها در بحث مدیریت روستاها تاثیر بسزایی دارند، اظهار کرد: بانوان بیشتر از مردان در بحث توسعه و آبادانی روستاها موفق هستند و پابه پای مردان در دهیاری ها کار می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: خوشبختانه بانوان تحصیل کرده در روستاها زیاد است و باید روستاها به سمت توسعه و فعالیت در بخش های فرهنگی و اجتماعی سوق داده شود.

شهبازی تاکید کرد: از حضور بانوان در دهیاری ها بیشتر استفاده شود چرا که بانوان در توسعه و آبادانی روستاها بسیارموثر هستند.

وی افزود: وجود ۵۲ دهیار خانم در روستاهای زنجان یک ظرفیت بسیار مهم بوده و باید از این فرصت استفاده شود و براساس برنامه ریزی دهیاران خانم نمونه انتخاب شوند تا مشوق بوده و کار در دهیاری تقویت و بهتر شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان اقدامات در کانون اصلاح و تربیت در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: باید شرایط در جامعه طوری باشد که جامعه ای بدون زندانی داشته باشیم.

شهبازی یادآورشد: کانون اصلاح و تربیت نقش مهمی در تربیت مجرمان زیر ۱۸ سال دارد و باید شرایط بهتری برای این جامعه هدف فراهم کنیم.

وی به بحث مهم ازدواج هم اشاره ای داشت و گفت: فرهنگ ازدواج آسان باید در جامعه مورد نظر قرار گرفته و تصمیمات خوبی اتخاذ شود.

شهبازی افزود: پژوهش در بحث ازدواج مورد نظر صاحب نظران قرار گیرد و با توجه به فرهنگ خاص این استان کارهای کاربردی و تحقیقاتی در این زمینه تدوین شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان در خاتمه تصریح کرد: با افزایش سن ازدواج علل این روند بررسی شود.

کد مطلب 2988559

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