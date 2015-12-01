به گزارش خبرنگار مهر، یونس ممی زاده ظهر سه‌شنبه در جلسه برنامه‌ریزی توسعه مراکز فنی و حرفه‌ای تصریح کرد: این مرکز در آینده نزدیک با هشت دوره فعال خواهد شد.

وی بابیان اینکه توسعه مراکز آموزشی و کارگاه‌های فناوری راهبردی نوین از اهداف برنامه ششم توسعه است، اضافه کرد: به‌ویژه در برنامه ششم آموزش انرژی‌های نو مورد تأکید است و ما به دنبال تحقق شعار «هر خانه یک نیروگاه» هستیم.

سرپرست آموزش فنی و حرفه‌ای استان با اشاره به اجرای دوره‌های آموزشی طراحی سیستم‌های انرژی خورشیدی در مراکز فنی و حرفه‌ای خلخال و سرعین تأکید کرد: آموزش رشته‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز روز جامعه تغییریافته و به‌ویژه رشته‌های نوین با اولویت اجرا می‌شود.

ممی زاده با اشاره به دایر بودن ۱۱ مرکز آموزشی ویژه برادران، چهار مرکز ویژه خواهران و ۱۰ مرکز دومنظوره ادامه داد: علاوه بر این ۱۹۵ آموزشگاه آزاد نیز در سطح استان فعال هستند.

وی توسعه مراکز فنی و حرفه‌ای را با رویکرد آموزش علوم موردنیاز جامعه دانست و افزود: به‌عنوان‌مثال توسعه مراکز آموزشی جوار کارخانه در دستور کار قرارگرفته است و امیدواریم تا پنج سال آینده تعداد مناسبی واحد ایجاد کنیم.

سرپرست آموزش فنی و حرفه‌ای استان معتقد است با توجه به ظرفیت مثال‌زدنی نیروی انسانی در استان باید برای مهارت‌آموزی اقدام کرد و بتوان از سرمایه انسانی به شکل بهینه استفاده برد.

وی تأکید کرد: در توسعه مراکز همچنین متناسب با نیازسنجی آموزشی شهرستان‌ها و حتی روستاها اقدام خواهد شد تا مهارت‌آموزی بیشترین بازده و بهره‌وری را در آن منطقه به دنبال داشته باشد.